Vážná nehoda: Auto se otočilo přes střechu, zranily se i dvě děti

U vážné dopravní nehody zasahovaly v sobotu odpoledne všechny složky Integrovaného záchranného systému na Kunratické spojce v Praze. Černý seat se otočil přes střechu a naboural do plotu. Do nemocnice musely sanitky přepravit i čtrnáctiletého chlapce a osmiletou dívku.

K nehodě na Kunratické spojce došlo okolo 15. hodiny. Černý seat se podle záchranářů převrátil přes střechu a narazil do plotu. Ještě před příjezdem hasičů se z vozu podařilo uniknout celé čtyřčlenné rodině, která seatem cestovala.

"Chlapce ve věku 14 let a osmiletou dívku záchranáři po ošetření převážejí na chirurgii Thomayerovy nemocnice s úrazem hlavy. Muž, 38 let, má pohmožděný hrudník a úraz hlavy, pojede do Fakultní nemocnice Královské Vinohrady," uvedla pražská záchranka na twitteru

Později záchranáři upřesnili, že do Thomayerovy nemocnice po ošetření spolu s dětmi převezli také pětatřicetiletou ženu.

Podle policistů došlo při nehodě k poškození sloupku s plynovou přípojkou. "Na místo proto míří i plynaři," uvedli na twitteru pražští policisté.

Hasiči vyslali na místo jednotky z chodovské a modřanské stanice, které zajistily místo nehody proti vzniku požáru.