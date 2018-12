Vážná nehoda u Jílového u Prahy, pro zraněné dítě letěl vrtulník

Tísňová linka přijala hlášení o nehodě krátce po desáté hodině. Silnice 00315 u Jílového u Prahy je kvůli práci záchranářů a vyšetřování policie zcela uzavřena.

"Nehoda se stala po desáté hodině, jednalo se o dvě osobní auta, která se čelně srazila," potvrdil zásah mluvčí policie Pavel Truxa.

Při nehodě se zranilo celkem šest lidí, nejhůře bylo zraněno malé dítě, které se středně těžkými zraněními transportoval do nemocnice vrtulník. Dalších pět lidí bylo zraněno naštěstí jen lehce.

Zatím není jasné, proč se auta srazila, to ukáže až další vyšetřování. To by mohlo trvat až do dvou hodin odpoledne.