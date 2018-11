Vážná nemoc i dítě! Život Tomáše a Dády se po natáčení dost změnil

Připadali si oškliví a jejich sebevědomí se rovnalo nule. Pořad O 10 let mladší ale Drahomíře a Tomášovi změnil život od základů. Jak dnes žijí? A vypadají stejně dobře jako po natáčení?

Drahomíra si ve svém životě prošla peklem. Pokusili se ji znásilnit a při útoku ji pořezali po celém těle. I proto si nepřipadala hezká a raději se nikde neukazovala. Štáb pořadu ale změnil její pohled na svět. "Naučili mě vnímat sama sebe," pochválila si.

Podobně to měl i Tomáš, který se v té době vzpamatovával z ošklivého rozchodu s dlouholetým partnerem. "Celou dobu jsem poslouchal narážky na mou osobu. Lidi ve štábu mi naopak říkali, že nechápou, proč chci podstoupit změny, že vypadám hodně dobře a že mi to sluší. Už tohle mi zvedlo sebevědomí," přiznal.

Nejrazantněji svou proměnu vnímal první tři dny po natáčení, pak už si všichni zvykli na to, jak vypadá. "Přátelé mě nemohli poznat. Kluci v gay baru se o mě hádali, který si mě vezme domů. Měl jsem takový blažený pocit, že jsem poprvé v životě mohl někoho odmítnout," smál se Tomáš.

Ten se také svěřil s tím, proč se s přítelem Karlem rozešli. Byli spolu pět let, když se rozhodli jet ještě s kamarádem, se kterým se seznámili v gay baru, na víkend na Slovensko. Tomášovi do toho ale něco vlezlo, proto jeli ti dva sami. Po návratu mu Karel oznámil, že od něj odchází.

Od sebe byli tři měsíce, když za Tomášem přišel a prosil ho, aby ho vzal zpět. Dohromady se znovu dali i díky pořadu. Teď už jsou spolu rok. "Nešvary, co tam byly předtím, jsou tam pořád. Člověk se musí naučit jisté věci neřešit a přehlížet je. Náš život se posunul - nebydlíme v nájmu, máme vlastní bydlení, moderní byt, moderní vybavení. Máme místnost navíc, takže když se pohádáme, mám se kam zavřít," popsal. Dokonce se svěřil s tím, že by si chtěli pořídit dítě. Teď hledají vhodnou ženu, která by jim miminko odnosila.

Také Drahomíře se život změnil. "Dřív jsem byla limitována obrovskou jizvou po operaci, teď můžu dělat cokoli a fungovat normálně. Sebevědomí se mi zvedlo. Chlapi koukají, když jdu s manželem, žárlí. Na dovolené málem vlítnul na číšníka, který mě balil i před ním," pochlubila se.

První pohled do zrcadla pro ni byl šokující. "Nevěděla jsem, na co se koukat dřív. Manžel byl spokojenej, i když celou dobu říkal že se mu líbím taková, jaká jsem. Je šťastný, když jsem já šťastná," řekla. Naučila se pravidelně jíst, líčí se, chodí na túry i na výlety. Po natáčení byla vážně nemocná a musela s dietou přestat, během léčby nabrala 20 kilo. Teď už se ale znovu rozjíždí a zhubla přes tři kila.

