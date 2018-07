Vážně socha Panny Marie pláče? Výsledek šetření způsobil poprask

Katolická církev v Novém Mexiku se chlubí světovým unikátem, za kterým se sjíždějí věřící i nevěřící lidé z celého světa. Tamní soše Panny Marie totiž začaly téct během bohoslužeb z očí slzy a nikdo si nedokáže vysvětlit, jak je to možné.

Zmatení byli i církevní představitelé, kteří se rozhodli zjistit, jestli jde o zázrak, nebo jednání podvodníka. Sochu proto nechali prozkoumat odborníky.

Vzorky slz se dostaly do rukou chemikům, kteří zjistili, že tekutina je ve skutečnosti olivový olej, informuje britský Daily Mail. Jak se do sochy dostal, ale nadále zůstává záhadou. "Zkoumali jsme vnitřek duté sochy. V interiéru není nic, co by tam nemělo být - tedy kromě pavučin," sdělil představený církve Bishop Oscar Cantú.

Věřící se obrátili i na výrobce soch, aby zjistili, jestli existuje nějaký přírodní proces a vysvětlení, jak by se mohla tekutina do sochy dostat. Ti ale nemají sebemenší ideu, jak by se něco takového mohlo stát. Ani na žertík vtipálka to příliš nevypadá. "Kdyby šlo o podvod, nejsme si jisti, jak by to bylo možné fyzicky provést. Je to bronz! Zkoumali jsme interiér, ve vnitřku není nic," dodal Cantú.

K soše se sjíždějí lidé z celého světa. Podle věřících jde o zázrak a Panna Marie pláčem dává najevo svůj smutek nad tím, co se děje ve světě. Jestli jde o znamení, že se stane něco hrozného, se ale ještě nedokázali shodnout.