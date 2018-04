Vážně zranění: Robinson Martin málem přijde o prst! Končí ve hře?

Už dnes večer můžete sledovat další díl napínavé reality show Robinsonův ostrov. A tentokrát půjde o zdraví! Martin se totiž nepříjemně poraní. Ohrozí to jeho účast v soutěži?

Na ostrově nového kmene Tawi Tawi dojde dnes večer na pořádné drama! Třicetiletý student Martin Složil málem přijde o palec při sekání kokosů. "Pořádně jsem se řízl mačetou. Mám strach, že mi doktor řekne, že budu muset ze hry ven," obává se soutěžící.

Kmen navíc čeká první souboj o individuální imunitu, a zranění tak může Martina výrazně znevýhodnit. "Je blbé, že jsem sekl do palce a zrovna do místa, které se pořád hýbe. Mačeta mi prošla celou tkání až dolů. Bolí to jen maličko," přiznal.

Nezastavitelná krev Martinovi potřísnila celé tělo. "Mohl by ses umýt. Chodíš tady jak na nějaké haloweenské party," komentovala Martinovo zranění s humorem ragbistka Katka.

Ohrozí zranění Martinovo další působení ve hře? A jak dopadne první souboj o individuální imunitu? Na to se podívejte už dnes večer v Robinsonově ostrově na Nově! Předchozí díl si můžete zdarma pustit na NOVA Plus, všechny jsou ke zhlédnutí na VOYO.