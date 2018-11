"Važte si toho!" řekla ochranka vozíčkáři a vyhodila ho z muzea

Tři hodiny strávil hendikepovaný muž na cestě, aby mohl navštívit nově zrekonstruované Národní muzeum v Praze - u pokladny mu ale řekli, že do muzea nesmí, protože muzeum nemá bezbariérový přístup."O této věci je malá zmínka na stránkách muzea," uznal pan Milan. "Přesto je mi divné, že při rekonstrukci za několik miliard není přístup pro vozíčkáře," dodal rozhořčeně.

Pan Milan se po dlouhé cestě nechtěl vzdát a poukázal na to, že mu do schodů pomohou jeho asistenti, čímž problém bezbariérového přístupu vyřeší. To mu po domluvě s vedením nakonec bylo umožněno.

Během prohlížení expozic si pro něj přesto přišla ostraha spolu s vedoucím a sdělila mu, že musí okamžitě opustit muzeum. "Řeknu vám, že za 12 roků, co jsem na vozíku, jsem nezažil snad větší potupu, jako když mě vedla ochranka ven před zraky stovek lidí jako nějakého zločince. Vyhodili mě z budovy se slovy, že tam jako vozíčkář nemám co pohledávat s dodatkem, abych si toho vážil. Prý jsem první a zatím poslední vozíčkář, co do muzea vstoupil," sdělil TV Nova pan Milan.

Muzeum se k nepříjemnému incidentu vyjádřilo s tím, že je budova otevřená zatím pouze ve zkušebním provozu. "Do plného provozu bude uvedena v únoru příštího roku. Z tohoto důvodu zatím není umožněn bezbariérový vstup, ten bude až po kompletní rekonstrukci a kolaudaci" napsal ředitel muzea Michal Lukeš.

"Věc není technického rázu, ale bezpečnostního. V případě krizové situace jako je požár, teroristický útok atd. by nebylo možné vozíčkáře rychle evakuovat. Je nám moc líto, že si pán odnesl špatný zážitek. Služba u vstupu mu chtěla vyjít vstříc, bezpečnostní pracovníci s tím však následně nesouhlasili," vysvětlil Lukeš.