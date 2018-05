Ve finále by neměla šanci! Ondra prozradil, čím Katka prohrála hru

Soutěž Robinsonův ostrov jde pomalu ale jistě do finále. Ve hře zbývají poslední čtyři soutěžící, další tři pak doufají, že se do boje o výhru ještě zapojí. Jak na své poslední dny na ostrově vzpomínají Katka a Blanka, si v pořadu Jak to vidí Robinsoni povídali s moderátorem Ondrou.

Katka, které do té doby spousta lidí fandila, upadla během dvou uplynulých dílů u diváků do nemilosti. Hlavně kvůli zradě Bizona. "Lidi mi říkají, že bych neměla mít děti," posteskla si Katka. Podle jejích slov ale bylo nutné Bizona vyhodit. "Kdyby zůstal, tak by mě sice teď nevyloučili, ale ve finále bych proti němu neměla šanci," myslí si Katka. Ta na konci kmenové rady neskrývala nadšení, že Bizon vypadl.

Podle Ondry by Katka neměla šanci ve finále vyhrát, ani kdyby proti ní stál někdo jiný. "Udělala bys něco jinak?" ptal se. "Na konci kmenové rady bych si neplácla s Tery. Byla to snad dvouhodinové kmenová rada a já jsem si říkala, že jestli se teď Bizon vrátí, tak jsem v háji," svěřila se Katka. Podle Ondry to byla chvíle, kdy si Katka prohrála celou hru. "I kdyby ses dostala do finále, tak jenom to plácnutí si a nadšení z toho, to porotu úplně zabilo," tvrdil.

Jakou lest ostatní soutěžící spolkli Blance i s navijákem? A proč Tery ve skutečnosti hlasovala pro Martinu?