Ve firmě utýrali Rexíka, strážníci nám nepomohli, tvrdí žena

Se svým příběhem se Zdeňka svěřila na facebooku a příspěvek má obrovský dosah. Za necelých 24 hodin jej komentovalo přes 6 tisíc lidí, přes 12 tisíc na něj reagovalo a 23 tisíc uživatelů příspěvek sdílelo. Holešov má přitom jen lehce přes 11 a půl tisíce obyvatel.

O údajně zanedbaném psovi se žena dozvěděla od zákaznice své firmy. Pes byl podle ženy, která se jí s případem svěřila, dlouhodobě zanedbaný a v poslední době ani nemohl stát na nohou. "Majitel řekl, že ať do rána zdechne," tvrdila žena.

Zdena se do firmy rozjela. Pes podle ní v kotci apaticky ležel a nereagoval na zavolání. Majiteli se nedalo dovolat, ženy zavolaly policii a Státní veterinární správu. Místo státní policie ale přijeli holešovští strážníci. Hlídku žádali, aby jim psa pomohli přepravit na veterinu.

"Hlídka to odmítla, že by to vypadalo, že psa krademe. To nás udivilo, vždyť právě proto žádáme o dohled. Tak jsme je požádali, že s nimi chce mluvit Krajská veterinární správa, která by zvolila ve věci další potřebné kroky. Hlídka městské policie si telefon do ruky nevzala, že prý by jim mohl upadnout na zem," tvrdí Zdeňka.

Ani během dvou hodin, které u kotce strávili, na místo nedorazili státní policisté. Přijel ale veterinář, který psa vyšetřil a uvedl, že je na tom tak špatně, že smrt je pro něj vysvobozením. Mezitím se ženy dovolaly majiteli firmy. "Řekl, že má povinnosti vůči svým zákazníkům, že ho pes nezajímá a dává svolení s utracením," napsala Zdeňka na facebooku.

"Rexíka jsem držela v poslední chvíli alespoň v náručí a plakala jsem. Nad jeho osudem, nad jeho životem, nad jeho koncem," dodala. Zaměstnanec firmy, který byl v areálu, tvrdil, že se pes měl mít dobře.

Žena kritizuje hlavně přístup holešovských strážníků. "Nazvali nás ´sluníčkáři´, a že si nemůžeme chodit, kde chceme, a určovat, že je pes týraný. My jsme chtěli ale jen pod dohledem státních orgánů poskytnout pejskovi nutnou veterinární péči. Vše ostatní by se pořešilo následně. Nebylo tomu tak. Nikdo nám nepomohlo a slovní arogance byla šokující," dodala Zdeňka.

Město řeší stav psa i chování strážníků

Redakce TN.cz oslovila i starostu Holešova Rudolfa Seiferta. Ten se o příspěvku, který se šíří rychle po facebooku, dozvěděl ve středu ráno.

"Hned jsem hovořil s velitelem místního oddělení Policie ČR, s velitelem městské policie i se strážníkem, který tam byl. Volal jsem i tomu veterináři, který tam zasahoval. Odbor životního prostředí prověří všechny věci související s tím psem, tedy jakým způsobem byl v tom kotci, jakým způsobem o něj bylo staráno, jak byl krmen a jak se ocitl na konci života," uvedl Seifert s tím, že by město mělo mít informace do konce týdne.

Pes podle jeho informací měl už 14 let a byl nemocný. Problémy s chůzí v pokročilém věku vlčáci mají. Město bude také zajímat, proč v takovém stavu byl pes v kotci opuštěný. "Je to obrovský problém," dodal starosta.

Město bude prověřovat i chování strážníků, na které si paní Zdeňka stěžovala. "Bude to asi tvrzení proti tvrzení," uvedl starosta s tím, že bude potřeba vyslechnout strážníka, ženu, která příspěvek napsala, i zaměstnance firmy, který tam v tu dobu měl být a konfrontovat jejich verze. S majitelem město v minulosti žádné potíže neřešilo.

Redakce TN.cz se ve středu opakovaně snažila kontaktovat také majitele psa. Hovory ale nezvedal a na zaslanou SMS zprávu nereagoval.