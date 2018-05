Ve Francii útočil mladík (21) z Čečny! Policie vyslýchá rodiče

S odvoláním na zdroje blízké vyšetřování o tom informovala agentura AFP s tím, že rodiče mladíka vyslýchá policie. Ten u sebe při útoku neměl žádné doklady.

Francouzští policisté se ho nejprve snažili zadržet pomocí elektrického taseru. Útočník je však ohrožoval a policie ho tak musela zastřelit. Jejich rychlý zákrok už ocenil francouzský prezident Emanuel Macron.

Obětí útoku se podle ministra vnitra Gérarda Collomba stal 29letý muž. "Znovu bylo zasaženo mládí Francie," konstatoval Collomb. Stav dvou zraněných lidí je vážný, další dvě osoby byly zraněny lehce. Všichni čtyři zranění jsou ale mimo ohrožení života, sdělil Colomb. Národnost zraněných upřesněna prozatím nebyla.

K odpovědnosti se již přihlásila teroristická organizace Islámský stát (IS), která útočníka označila za jednoho ze svých bojovníků. IS se ale zejména na Západě hlásí prakticky ke všem teroristickým činům. Portál Europe1 v této souvislosti poznamenal, že vazby mezi Čečencem a IS prozatím nebyly potvrzeny.

Čečenci jako pachatelé teroristických útoků nejsou výjimeční. Příkladem jsou bratři Džochar a Tamerlan Carnajevové, kteří v roce 2013 podnikli bombový útok na maraton v Bostonu. Při explozích zahynuli tři lidé a dalších přes 260 bylo zraněno. Zatímco Tamerlan byl při následném policejním zátahu zabit, Džochara policie dopadla a v roce 2015 mu soud uložil trest smrti.