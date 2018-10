Ve stovkách obcí už mají vedení! Někde vládnou ženy, jinde 1 strana

Ve 1200 obcích, kde měli jedinou kandidátku, bylo vlastně jasno už před volbami. Jednat nemusejí ani ve Strakonicích, uskupení Strakonická veřejnost totiž dostalo přes 51 % hlasů a má v zastupitelstvu pohodlnou většinu.

"Bylo to obrovské vítězství, obrovská zodpovědnost. Získali jsme 16 křesel z 21, takže na jedné straně absolutní moc, na druhé absolutní odpovědnost," prohlásil lídr Strakonické veřejnosti Břetislav Hrdlička.

Hotovo je i v dalších městech, třeba ve Frýdku-Místku. Strany, které městu vládly, se dohodly znovu během pouhých 12 hodin. "Dohodli jsme se s hnutím ANO a KDU-ČSL, že budeme pokračovat v koalici, která tady byla v minulém volebním období," sdělil tamní lídr ČSSD Michal Pobucký.

To v Kladně je situace velmi nejistá. Spolupráce ODS, ANO, SPD a Kladeňáků se nelíbí TOP 09. Ta vyzvala svého člena, který kandidoval za Kladeňáky, aby buď od koaliční dohody odstoupil, nebo odešel ze strany.

"Problém to samozřejmě je, my to všichni chápeme, ale pořád je to lepší varianta než varianta koalice VPK, SPD a KSČM," uvedl k tomu kandidát na starostu Kladna za ODS Dan Jiránek.

Naopak hotovo už je ve Velkém Meziříčí. Vítěznou ODS vyšachovala koalice ČSSD, ANO, lidovců a Meziříčského fóra. "Ctíme samozřejmě vítěze voleb, ale protože máme 13 hlasů, tak jsme podepsali koaliční smlouvu," vysvětlil lídr ČSSD Josef Komínek, který bude staronovým starostou.

Koaliční dohody už mají také v Českém Krumlově, Břeclavi nebo Orlové. Tam se na spolupráci domluvila SPD a komunisty.

Povolební vyjednávání se mohou probírat i na Pražském hradě, kancléř Vratislav Mynář má naději stát se starostou. V Osvětimanech získala SPOZ nejvíce mandátů a jejím lídrem kandidátky je právě Mynář, který dostal nejvíce hlasů vůbec.

"Já se o post starosty, i když jsme vyhráli, ucházet nebudu. Já jsem slíbil panu prezidentovi, že dokud bude stát o mé služby kancléře, tak setrvám v této funkci," informoval Mynář.

Jenom ženy si do zastupitelstva zvolili občané Jestřabí na Jilemnicku. Vládly tam ostatně už v minulém období, kdy jim to ale "kazil" jeden muž.

Ve větších městech včetně těch krajských jsou jednání teprve na začátku. S výjimkou Brna, kde naprosto dominuje hnutí ANO, se čekají tuhá vyjednávání. Blízko dohodě jsou už v Hradci Králové. Tam vítězné ANO nejspíš vyšachuje koalice ODS, Pirátů a několika místních uskupení.

Jedno z nejtvrdších vyjednávání se pak očekává v Praze, a to i kvůli velmi podobným výsledkům všech stran, které se dostaly do zastupitelstva. Jasné zatím není třeba ani to, kdo získá primátorské křeslo. Ve hře je kandidát Pirátů Zdeněk Hřib a lídr hnutí Praha Sobě Jan Čižinský. Právě na koalici Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu to zatím v Praze vypadá nejvíce.