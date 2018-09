Ve Švýcarsku narazil do skály. Za záchranu zaplatí Čech statisíce

Chodit po horských cestičkách v současnosti lidem nestačí. Stále oblíbenější jsou tzv. via ferrata, tedy cesty v terénu, které jsou vybaveny jisticími ocelovými lany, železnými stupy či dalšími pomůckami pro výstup. Jenže právě na těch hrozí lidem největší nebezpečí.

"Nejvíc nám stoupají úrazy a pojistné události z vysokohorské turistiky, zejména Himaláje a bývalé sovětské republiky, méně evropské hory," říká Eva Svobodová, mluvčí pojišťovny Uniqa, s tím, že v posledních dvou letech je těchto nehod vždy asi o 10 % více.

Oblíbené via ferrata jsou dostupné široké veřejnosti a k jejich zdolání nejsou třeba speciální horolezecké dovednosti. I přesto na nich dochází k více či méně závažným zraněním. "Před několika lety muž zdolával spolu s dalšími lidmi ferratu ve Švýcarsku, součástí byl i tzv. tyrolský traverz – lanové přemostění propasti či řeky. Muž použil k překonání tandemovou kladku s ocelovými ložisky, bez dalšího jištění. I na relativně krátkém úseku tak nabral velkou rychlost, ve které nešlo dobře zvládnout dojezd na konci traverzu a muž narazil do protilehlé skály a stromu. Došlo k poranění zápěstí a pánve, se kterým musel být transportován vrtulníkem do nemocnice,“ uvádí lékařka Lucie Bloudková.

Češi si často neuvědomují, že horské služby v zahraničí mohou být soukromé a záchranná akce se může vyšplhat na desítky až stovky tisíc korun. "Na rozdíl od Česka jde nejméně z 80 % o soukromé firmy či subjekty, jejichž činnost není pokryta z místního veřejného zdravotního pojištění. S tím souvisí povinnost individuální úhrady služeb v nouzi, nejde-li v konkrétním případě o výkon hrazený v rámci EU z veřejného zdravotního pojištění," říká Svobodová.

Náklady na vyproštění a záchranu jsou často součástí cestovního pojištění, spadají do pojištění léčebných výloh, a to včetně pátracích akcí bez zranění pojištěného. Vyplatí se nepodceňovat uzavření pojištění ani při cestách na Slovensko. Právě úhrady z cestovního pojištění za výkony slovenské horské službě jsou v poslední době nejčastější. Následují platby zásahů v Rakousku a v Itálii.

Češi podceňují riziko

V horách se často můžete setkat i s výstražnou cedulí, která informuje o riziku nebo uzavření cesty. Češi na ni ale často nedbají. "Němec si ceduli přečte a cestě se vyhne. Čech si ceduli většinou také přečte, ale podrobí obsah sdělení svému vlastnímu přezkoumání. Klade si otázky jako, proč je tu uzavírka, vždyť žádné riziko nevidím, případně, to je asi nějaká starší cedule, a cestu často zkusí projít," dodává Bloudková.