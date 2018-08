Ve Švýcarsku spadlo historické letadlo, zřejmě nikdo nepřežil

Letoun se na úpatí hory Piz Segnas podle webu Blick.ch zřítil krátce před 17. hodinou. Pád stroje potvrdila deníku policie. Na místo vyrazili záchranáři. Z fotografií je ale patrné, že historický Junkers byl nárazem zcela zničen.

Stroj patřil společnosti Ju-Air. Ta nehodu na svém webu potvrdila. "S lítostí oznamujeme, že jeden z našich letounů Ju-52 měl dnes nehodu. Více informací není k dispozici," napsala společnost na své stránce.

Vyhlídkový let historickým letadlem měl být plně vyprodaný. Na palubu se vejde 17 cestujících a stroj řídí dva piloti. Podle svědků nehodu zřejmě nikdo nepřežil, policie ale tuto informaci nepotvrdila. Stroj byl vyrobený v roce 1939 a přezdívalo se mu "Tetička Ju".

Ju-Air lost one of its historical planes. A Junkers JU-52 (HB-HOT) crashed when it impacted terrain near Flims, Piz Segnas, Switzerland. It is believed the 19 seater was fully booked on a sightseeing flight. Rescue operations are ongoing at present. https://t.co/HwLxxBG333 pic.twitter.com/M7HTGHpbzw