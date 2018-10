Ve vězení ji trýznili a nutili chodit nahou. Spáchala sebevraždu!

Jednadvacetiletou Katii soud odsoudil za to, že řídila opilá a při nehodě zranila 15letého chlapce. Ačkoliv se ze svých zranění plně zotavil, a jeho rodina dokonce trvala na tom, aby byla ušetřena vězení, soud ji přesto poslal na 16 měsíců do nápravného zařízení. Informoval o tom britský deník The Sun.

Rodiče proti uvěznění své dcery marně bojovali. Podle slov její matky byla Katie snadným terčem, což se také naplnilo - mladá studentka se ve vězení setkala se šikanou jak ze strany dozorců, tak od ostatních vězeňkyň.

Podle jejích kamarádů byla jakousi ovečkou mezi vlky - byla slabá a bála se stěžovat si. Ostatní vězeňkyně jí nutily, aby jim dávala svoje známky a dopisy. Největší trýznění ale přicházelo od vězeňského personálu. Jednou ji dozorkyně přiměly svléknout se do naha jako součást cvičení nového personálu.

Vězení snášela špatně. "Ze stresu ztratila 80 % vlasů," tvrdí její matka. Nakonec nátlak dívka neunesla a spáchala sebevraždu. Stalo se to krátce po jejích jednadvacátých narozeninách, když jí dozorkyně oznámily, že nejspíš opustí nápravné zařízení pro mladistvé a přesune se do vězení mezi dospělé zločince. Toho se hrozně bála.

Rodiče smrt své dcery nechtějí nechat jen tak a volají po spravedlnosti. Uznávají, že to, co jejich dcera udělala, bylo špatné, přesto si ale myslí, že ve vězení skončit neměla.

Jejich kampaň dokonce podporují rodiče chlapce, kterého při nehodě Katie zranila. "Katie říkala, že hluboce lituje toho, co se stalo. Bylo to upřímné pokání," uvedla chlapcova matka. "Napsala nám pak i z vězení, aby se znovu omluvila," dodala.