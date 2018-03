Jeden skipas, více středisek. To je lyžování ve Vysokých Tatrách

Naši nejoblíbenější sjezdovkou v Lomnici je černá sjezdovka „Lomnické sedlo“, na které nás baví prudký sklon s kombinací dostatečné šířky, minimální členitost tu přispívá i na přehlednosti. S 5500 m jde vůbec o nejdelší sjezdovku Slovenska, kde je první třetina tratě černý přehledný padák, následuje členitá červená a poslední třetinu představuje široká modrá.

Prostřední „patro“ Lomnice zahrnuje rychlé červené sjezdovky, které jsou jen zlehka členité. Tato část je nejfrekventovanější a na některých křižovatkách je potřeba brzdit, takže tyto pisty bývají boulovité jako první. Na sjezdovce Čučoriedky najdete i veřejný slalom, který je plynule postavený, takže ho zvládnou i malé děti. Dolní část střediska pak představuje mírné široké modré sjezdovky.

V Tatranské Lomnici jsme se nechali vyvézt na nejvyšší bod celého střediska na Lomnický štít do úctyhodné výšky 2 634 m. Chcete-li zažít výhled z „Lomničáku“, je potřeba si koupit jízdenku dopředu, a to klidně i týden, abyste v pěkných slunečných dnech měli místo jisté. Do unikátní vysuté kabinkové lanovky se vejde cca 15 lidí, za hezkého počasí se jezdí každých 20 minut a na vrcholu máte pak 50 minut na vychutnání výhledu či kávy z kavárny Dědo.

Teplé jídlo najdete například v samoobslužné restauraci na Skalnatém plese, která kromě klasické „střediskového smažáku“ nabídne i tradiční slovenskou kuchyni jako jsou strapačky s kapustou nebo brynzové halušky. V nabídce jsou i saláty a dezerty a ceny hlavních jídel se pohybují mezi 7 až 8 eury.

Děti se v Lomnici jistě nadchnou pro indoorový park Kamzíkovo, kde najdou jedno obrovské překážkové bludiště protkané prolézačkami, tunely a klouzačkami. V Kamzíkově se dá zakoupit i drobné občerstvení, suvenýry nebo drobné sportovní vybavení jako jsou čepice a šály. Vstup je zdarma a herna je otevřná od 10 do 15 hod.

V Lomnici si klidně můžete udělat jeden den bez lyží a navštívit třeba Ski Muzeum přímo v centru městečka. Vstup pro dospělého na prohlídku činí 3 eura, pro děti do šesti let je vstup zdarma a budova je spojená i s útulnou kavárnou. Ve Ski Muzeu si můžete prohlédnout třeba třímetrové lyže, historické řiditelné saně z roku 1908 nebo zjistit něco o výrobě lyží v Tatrách, která sahá až do roku 1887.

Štrbské pleso

Následující den jsme se vydali na Štrbské pleso, do kterého skipas z Tatranské Lomnice také platí. Po výjezdu čtyřsedačkovou lanovkou jsme se vydali na červenou pistu Solisko, která je příjemná svojí šíří, takže oblouky si může užívat hned několik lyžařů najednou a klidně vedle sebe. Ze začátku se sjezdovka jen lehce vlní, v druhé polovině na „Esíčku“ si však můžete přijít jak na trati Světového poháru díky rychlé a poměrně prudké esíčkovité zatáčce.

Na Štrbském plese najdete na rozdíl od Tatranské Lomnice snowpark, který zahrnuje několik velkých skoků a další překážky sloužící už spíš zkušenějším lyžařům.

Lyžování na Štrbském je doplněné atrakcemi z Funparku pod skokanskými můstky. Vyzkoušet si tu můžete snowtubing, snowrafting, zorbing nebo „tratranský karling“. Za 6 euro tu pořídíte 6 jízd na snowtubingu, který nabídne dvě rovné dráhy a závodili jak děti, tak dospělí.

Pokud jste ještě odvážnější povahy, nebojte se vyzkoušet jízdu na skútrech, které budete míjet už při příjezdu do střediska na pravé straně. Pět minut jízdy tu vyjde na 16 euro a brázdit můžete louku k jízdám určenou. Díky menším skútrům se tu můžou vydovádět i děti.

Dětské lyžařské parky najdete jak v Tatranské Lomnici, tak na Štrbském plese. V obou případech jsou k dispozici pojízdné pásy, slalomová zvířata, podjezdové branky a samozřejmě i služby instruktorů.