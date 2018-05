Ve zlínské zoo odchovali vzácného dvojzoborožce! Úspěch je světový

Dát dohromady vhodný pár dvojzoborožce je nanejvýš náročný úkon, chovatelům v zlínské zoologické zahradě se ale zdánlivě nemožné podařilo. "Zoborožci jsou monogamní ptáci, své partnery si vybírají na celý život. Dát dohromady kompatibilní pár tak může být 'běh na dlouhou trať'. Velmi často se totiž u nich vyskytuje vzájemná agresivita,“ vysvětlil zoolog Václav Štraub.

Ve Zlíně se z prvního oplozeného vejce radovali už v roce 2014, jenže tenkrát do šťastného konce žádný příběh nedošel. Pár zahnízdil a to i v následujících letech, dokonce se vylíhla mláďata. Ačkoliv samice o ně zpočátku pečovala, ve věku několika dnů uhynula. "Proto jsme do hnízdní budky, vnitřní ubikace a venkovní voliéry umístili kamery, abychom mohli chování dvojzoborožců sledovat,“ dodal zoolog Štraub.

Když letos samice snesla dvě vejce, chovatelé se rozhodli změnit přístup. Cenné rady jim poskytli kolegové z malajské Zoo Negara, s kterou zlínská zoo úzce spolupracuje. Zhruba po 30 dnech přirozené inkubace pod samicí vejce odebrali a umístili do líhně. Jedno vejce bylo skutečně oplozené, mládě se podařilo úspěšně vylíhnout.

"Více jak dvacet dnů byl malý dvojzoborožec slepý, to pro nás znamenalo daleko jednodušší péči. Nemuseli jsme k němu vstupovat v převleku a s maskou na obličeji, pouze jsme zajistili ticho v odchovné místnosti. Jakmile však otevřel oči, krmení probíhalo vždy v převleku a s pomocí loutky imitující hlavu dospělého ptáka,“ zdůraznil zoolog Śtraub. Všechna zmíněná opatření sloužila k jedinému účelu – zabránit fixaci mláděte na lidi a lidské hlasy.

Zdroj: ZOO Zlín Dvojzoborožec indický

Chovatelé nyní mládě krmí několikrát denně myšími holátky, hmyzem, ovocem a granulemi. Malý zoborožec zdárně prospívá, v současné době již obývá stejnou ubikaci jako dospělí ptáci. "Chtěli jsme mu umožnit kontakt s rodiči, pro jistotu je však oddělen pletivem. K naší radosti rodiče projevují o mládě zájem, zejména samec. Úplné spojení však zatím neplánujeme, nechceme mládě ohrozit,“ dodal Štraub.

Nejnápadnějším znakem zuborožce indického je masivní žlutočerná helmice a obrovský zobák. Obývá tropické pralesy v Indii, Sumatře, Indonésii a na Malajském poloostrově. Tito zoborožci létají málo a těžkopádně, v korunách stromů nejčastěji poskakují z větve na větev. Hnízdí v dutinách velkých stromů, kde samec svou partnerku doslova zazdí výkaly a blátem. Nechá přitom v přepážce jen malý otvor, kterým ji a později i mláďata krmí po celou dobu hnízdění. Ve volné přírodě se jeho početní stavy rok od roku snižují. Důvodem je především ztráta přirozeného prostředí a neutuchající lov.