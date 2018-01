Vědci hlásí průlom: Z krve včas poznáme osm druhů rakoviny!

Tým vědců z univerzity Johna Hopkinse tvrdí, že se mu podařilo vyvinout jednoduchý krevní test, který s vysokou přesností upozorňuje na rakovinu. A to už v době, kdy se nemoc navenek ještě nijak neprojevuje!

Testovací metoda nazvaná CancerSEEK (Hledač rakoviny) dokáže podle jejích autorů rozpoznat až osm druhů nádorových onemocnění - od rakoviny děložního čípku až po rakovinu prsu.

Přesnost krevního testu je až 98 procent, v průměru se pohybuuje kolem hranice sedmdesáti procent, což je podle vědců lepší než nabízejí nyní dostupné testovací metody, píše britský Daily Mail.

Autoři věří, že pokud se jejich krevní test stane součástí běžného vyšetření, podaří se včas zachytit více nádorů než doposud a stoupne tak počet pacientů, kteří rakovinné bujení porazí.

Autor slibné studie Bert Vogelstein se domnívá, že vyvinutá testovací metoda je dalším krokem v boji proti rakovině. "Zaměřuje se na prvotní stádia nemoci, ne až na rozvinuté nádory. Věřím, že tato změna přístupu v dlouhodobém horizontu povede ke snížení počtu pacientů, kteří na následky nádorů umírají," myslí si profesor z univerzity Johna Hopkinse.





Vědci během výzkumu zkoumali krev více než tisícovky pacientů v prvotních stádiích rakoviny - zaměřili se na nádory žaludku, děložního čípku, slinivky, jícnu, jater, střev, plic a prsou.



Test nejlépe rozpoznal nádory čípku a jater, kde byla úspěšnost přes devadesát procent. U ostatních druhů rakoviny je spolehlivost testu nižší, stále se však pohybuje kolem sedmdesáti procent.

Do běžné praxe se ovšem test zatím nedostane - vědci totiž ještě chtějí provést další, mnohem rozsáhlejší studii, která má trvat pět let a jíž se má zúčastnit padesát tisíc žen. A i po ukončení této studie zavedení do praxe nějakou dobu potrvá.