Vědci našli ztracený svět! V jezeře pod ledem může být nový život

Speciální vrták prorazil silnou vrstvu ledu, pod nímž Mercerovo jezero leží, na konci minulého roku. Výzkumníci oblast kolem vrtačky polévali horkou vodou, aby bylo možné přes ledovec, který vznikl zamrznutím řeky, provrtat. Píše o tom portál Daily Mail.

Jezero leží více než tisíc metrů pod povrchem a téměř tisíc kilometrů od polární stanice, kde má americký tým základnu. Vědci vytvořili vrtákem dva otvory nedaleko od sebe, k vodě v Mercerově jezeře se dostali během tří dnů.

Do jezera pak tým agentury SALSA Antarctica, který tvoří 45 vědců, techniků a dalších odborníků, spustil přístroje, které zjistí tamní podmínky. Tři podvodní kamery s vysokým rozlišením by mohly v tmavých vodách natočit možný život.

Vědci předpokládají, že najdou novou formu života, kterou dosud neznají - v podobě mikrobů. Ty by mohly také napovědět, zda bylo jezero v minulosti propojeno s mořem, jak se domnívají. "Netušíme, co by tam mohlo být. Právě to je taková zábava," prohlásil ekolog a vedoucí projektu John Priscu.

Některé vzorky bude vědecký tým analyzovat přímo na Antarktidě v mobilní laboratoři. Další výzkum pak bude následovat, zřejmě ale potrvá několik let. Odborníci budou zkoumat vlastnosti nalezených mikroorganismů, které podle nich ukazují na evoluci v extrémních podmínkách.