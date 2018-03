Vědci objevili obří kolonii tučňáků. Našli ji z vesmíru díky výkalům

Vědci se obávali, že tučňák kroužkový začíná pomalu mizet. Na známých hnízdištích počet ptáků klesá. Na vině je globální oteplování, kvůli kterému je pro tučňáky hůře dostupná potrava. Teď ale vědci náhodou narazili na jednu z největších kolonií tohoto druhu tučňáka.

Našli ji skutečně netradičním způsobem. Na satelitních snímcích si všimli velké zásoby tučňáčího trusu tam, kde o přítomnosti tučňáků nevěděli. Vědci se tak vypravili přímo na místo, k ostrovu Danger Islands u severního pobřeží Antarktidy. Tam je čekalo velké překvapení.

"Je to klasický případ, že něco najdete tam, kde to nikdo nehledal. Na Danger Islands se je dost těžké dostat, takže se o to lidé v minulosti ani příliš nesnažili," prozradil BBC Tom Hart z Oxfordské univerzity.

Na místě bylo vědcům jasné, že objevili jednu z největších kolonií tučňáka kroužkového. Na místo tak vyslali expedici, která měla za úkol ptáky přepočítat. K tomu využila drony. Ty nafotily celý ostrov a počítač pak spočítal, kolik je na snímcích tučňáků.

Výzkum na ostrově našel 751 527 párů, tedy přes 1,5 milionu ptáků. Ukázalo se, že ačkoliv jinde se populace tučňáků kroužkových snižují, na tomto místě se tučňákům daří znamenitě.

Záběry z dronu: