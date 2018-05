Vědci před lety ztratili asteroid. Zemi mine v úterý a bude to těsné!

Pouhých 203 kilometrů daleko od Země by měl v úterý proletět obří asteroid, o kterém astronomové dlouhých osm let neměli žádné zprávy. Podle odborníků to bude nejtěsnější průlet vesmírného tělesa kolem naší planety za posledních 300 let, píše britský Mirror.

Asteroid s označením 2010 WC9 poprvé spatřili astronomové v Arizoně v roce 2010, byl ale tak slabě vidět, že se ztratil dřív, než stihli popsat jeho oběžnou dráhu. Nemohli tudíž ani předvídat, kdy se znovu objeví.

Šance, že by asteroid zasáhl Zemi, podle odborníků neexistuje. To je dobrá zpráva, protože WC9 je větší než meteorit, který v roce 2013 dopadl do ruského Čeljabinsku a zranil 1500 lidí.