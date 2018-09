Vědci předvídají bouři, co lidstvo nezažilo. Stupnice nebude stačit

V současnosti mohou tropické bouře dosáhnout maximálně pátého stupně. Jako takové dokážou zničit celé metropole, jako je New Orleans nebo New York. Dosahují rychlosti 250 km/h a více, už brzy by ale mohly být ještě silnější. Informuje o tom portál Guardian.

Dosud lidstvo nezažilo mnoho bouří, které by se kategoriím vymykaly, podmínky na Zemi se ale rychle mění. V atmosféře se nachází asi o 5 až 8 % více vodní páry, než tomu bylo za předchozí generace. Spolu s oteplováním oceánů, které vznik hurikánů ovlivňuje, vše nahrává silnějším bouřím.

V uplynulých letech už se ale objevily bouře, které svou silou spadaly do potenciální kategorie šest. Dosud k němu měly tajfuny Tip (1979), Haiyan (2013) a Meranti (2016), jejichž rychlost přesahovala 300 km/h. Meteorologové ale zatím s vytvoření tohoto stupně vyčkávají.

Podle odborníků není současná populace na podobně intenzivní živel připravena. Jeff Masters, který patří mezi nejrespektovanější meteorology v USA, ale varuje, že už brzy zasáhne bouře kategorie šest americké pobřeží. Píše o příchodu "černé labutě", nepředvídatelného supersilného hurikánu.

Jeho hlavním argumentem je existence hurikánu z roku 1780, který dostal jméno Velký hurikán. Pustošil karibské ostrovy, především Antily, a zanechal po sobě 22 tisíc obětí. Vítr byl podle tehdejších záznamů tak silný, že trhal kůru stromů.

Budoucí superhurikán by měl podle Masterse, ale i jeho kolegů Kerryho Emanuela a Ning Linové, udeřit tam, kde se dosud tropické cyklóny nevyskytovaly - v Perském zálivu. Vysoké riziko je podle nich také v australském Cairnse a u města Tampa na Floridě.

Odborníky vyděsil už hurikán Patricia, který se v roce 2015 přehnal východní částí Tichého oceánu. Vítr v nárazech dosahoval 403 km/h a vytvořil se za nevídaně krátkou dobu - necelých 24 hodin.

