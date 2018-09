Tábor hrůzy: Pád dítěte ze skály, plíseň ve sprše a hra na nacisty!

Žena si stěžuje i na to, že na táboře její syn při noční bojové hře spadl ze skály. "Na tuto bojovku vzali dva vedoucí děti bez potřebné výbavy na neznámý terén. Pohybovali se na srázu skály, ze které náš syn v průběhu hry spadl. Syn naštěstí vyvázl bez zranění, pouze s pohmožděninami. Naštěstí si totiž vzal helmu," popsala pro TN.cz matka školáka.

Chlapec skončil v brněnské nemocnici, odkud byl naštěstí brzy propuštěn. Žena také tvrdí, že vedoucí po pádu řešili především to, jaký budou mít p*ůser.

Její slova ovšem hodně rozčílila táborového zdravotníka J. D. "V první řadě vůbec není pravda, že by to bylo v noci, bylo to pozdě odpoledne, ale rozhodně ne za tmy. Zdravotník, který hocha po pádu ošetřoval, odvedl nadstandardní práci a pomáhal i přivolaným záchranářům," zlobí se muž, který si nepřál uvést jméno.

Také tvrdí, že chlapec spadl proto, že neposlechl příkaz táborového vedoucího. "A když jsem rodičům volal, abych je informoval, tak nezvedali telefon," vypráví J. D.

O údajných nacistických hrách ve sprchách nic neví, stejně jako jednatel agentury, která tábor pořádá, Lubomír Kraus. "Děti se sprchují pod dozorem, to je pravda. Pokud si tam opravdu někdo hrál na Mengeleho, tak to samozřejmě v pořádku není. Stejně jako to, aby děti při sprchování klikovaly," řekl TN.cz Kraus s tím, že se pokusí zjistit, kterého vedoucího se nařčení týká.

J. D. později upřesnil, že hříšníkem nebyl jeden z vedoucích, ale šestnáctiletý praktikant. Zároveň uvedl, že celou věc oznámí na policii, aby vše řádně vyšetřila.

To ovšem není jediný problém, který tábor Jiskra musel v nedávné době řešit. Na návštěvě tu na podnět rodičů byli i hygienici. A spokojení odsud neodcházeli.

"Někteří z účastníků si stěžovali na břišní problémy, takže jsme udělali rozbor vody a zjistili, že nevyhovuje normám. Nebyla vyloženě nebezpečná, ale zkrátka nebyla nezávadná," řekl TN.cz Jiří Kos z jihlavské hygienické stanice.

Dodal, že rozbory vody, které pořadatel tábora dodal před jeho začátkem, byly v pořádku. Kraus uvedl, že po nepříznivých měřeních byla okamžitě zjednána náprava.

Marta T. ovšem upozornila i na údajně otřesné hygienické podmínky ve sprchách a na toaletách v areálu - například na stěny pokryté plísní.

"Dali jsme podnět stavebnímu úřadu v Náměšti nad Oslavou kvůli dlouhodobě nevyhovujícímu stavu objektů v areálu," doplnil hygienik Kos.

Areál je vlastněný státem, pořadatel letních táborů si ho pouze pronajímá.