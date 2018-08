Vedra vadí i domácím mazlíčkům. Trpí mnohem více než lidé

K nejtypičtějším problémům, které extrémní vedro způsobuje, patří úžeh, úpal, dehydratace, přehřátí a někdy i oběhový kolaps. Všechny tyto problémy mohou mít pro zvířata závažné zdravotní následky, v některých případech končí i smrtí.



Kromě těchto problémů existuje i další riziko, které si málokdo uvědomuje. Tím rizikem je ochlazování. "Takové to rychlé ochlazování je u psů nebezpečné stejně jako u nás. Takže je dobré, když jdete z vedra a dojdete k nádrži, kde by se mohl koupat, tak ho chvilku osmělovat a nehodit ho hned do vody. Tam vzniká nebezpečí stejně jako u nás, že může dojít k prasknutí cévky,“ říká MVDr. Jana Lukešová.



Obzvlášť pozor by si majitelé zvířat měli dát při cestování autem. Pokud vůz zaparkujete na přímém slunci, může se teplota v něm zdvojnásobit za pouhou půlhodinu. Na rozdíl od lidí nemohou pes ani kočka nadbytek tepla vydávat pocením po celém povrchu kůže, ale zbavují se ho pouze pomocí vyplazeného jazyka. Přehřejí se tak mnohem rychleji.



"Když jedete na nákup, nenechávejte psa v autě. Nejlépe je jim pod stromem, kde to profukuje. Samozřejmostí je i dát si pozor na přetěžování. Když se jde na cvičák, tak mít pouze krátkou zátěž a nechat pak pejska zchladit dostatečným množstvím tekutin, aby nedocházelo k dehydrataci,“ radí veterinární lékařka Jana Lukešová.