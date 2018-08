Vedro v Česku: Ženy už se koupou nahé na ulici!

Teploty v Česku stále nepolevují, a to některé vede k zoufalým činům. V Kralupech nad Vltavou vyřešila žena vedro po svém a šla se nahá zchladit do místní fontánky.

Žena zřejmě neunesla vysoké teploty, a proto se u Globalu v Kralupech nad Vltavou na Mělnicku rozhodla osvěžit. Svlékla se do naha a před zraky ostatních kolemjdoucích se smočila vodou.



Fotografie se začala šířit po facebooku tento týden. "Hlídka městské policie k tomuto případu volána nebyla," sdělil ředitel městské policie Ladislav Voves.



Podle něj se může jednat o přestupek veřejného pohoršení, zpětně se však případ řešit nemůže. "Přestupek veřejného pohoršení by to byl v případě, že by se k tomu vyjádřili tři lidé, které by to přímo na místě pohoršovalo," vysvětlil Voves.

Zdroj: facebook

Podívejte se na ranní předpověď počasí:

ČTĚTE TAKÉ:



MDLOBY Z HORKA? Poznejte, že jde o život + jak pomoci KROK ZA KROKEM

Nejvhodnější sexuální polohy pro horké letní dny