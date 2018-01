Libeňský most se zavírá pro auta a tramvaje, je v havarijním stavu

Praha v noci uzavře Libeňský most, který spojuje Libeň a Holešovice. Jeho část je v havarijním stavu. Maximální doporučená nosnost mostu je teď pouhých 5 tun, po mostě přitom jezdí tramvaje. Pro ty i pro auta bude most až do odvolání uzavřen. Most nadále budou moci využívat pěší a cyklisté.

Uzavření mostu potvrdil na mimořádné tiskové konferenci náměstek primátorky pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Most bude uzavřen hodinu po půlnoci.

Část soumostí je v havarijním stavu. "Zjistilo se, že část mostu má omezenou nosnost, to je teď 5 tun," uvedl Dolínek. Podle něj je na mostu dopravně závislých přibližně 100 tisíc lidí. Prahu 8 navíc trápí dlouhodobá uzavírka Zenklovy ulice.

Poškozena je část soumostí na libeňské straně. Technická správa komunikací (TSK) musí poškozenou část mostu co nejdříve podepřít. Dolínek doufá, že se podaří most provizorně opravit natolik, aby bylo možné na most pustit alespoň tramvaje a vozidla Integrovaného záchranného systému.

Magistrát pro cestující zřídil krizovou linku na čísle 800 100 991. Podle vedoucího Odboru provozu pražského dopravního podniku Jiřího Vodrážky budou tramvajové linky 1 a 25 odkloněny do Karlína. Linky 6 a 14 zajistí obsluhu dolní části Holešovic. V Libni dopravní podnik posílí tramvajové linky 156 a 201.

Město plánuje celkovou rekonstrukci, nyní čeká na vyjádření ministerstva kultury, které posuzuje památkovou ochranu kubistického mostu. Podle informací Technické správy komunikací jsou v havarijním stavu v Praze tři mosty, další desítky jsou ve špatném stavu. Loni se zřítila lávka v Troji.

Libeňský most je mezi 23 mosty, které ve své zprávě Technická správa komunikací zařadila do skupiny mostů, které jsou ve velmi špatném stavu, druhém nejhorším na sedmistupňové škále. Do stejné kategorii byl zařazen také Palackého nebo Karlův most.

Zdroj: Google Maps

Most byl slavnostně otevřen 29. října 1928. Postaven byl podle plánů architektů Pavla Janáka a Františka Mencla. Most nahradil původní dřevěný provizorní most, který stál na stejném místě. Oproti starším mostům, které byly užší, měl ten Libeňský už šířku 21 metrů. Od počátku se počítalo s tím, že po něm budou jezdit tramvaje. Při otevření byl vůbec nejdelším silničním mostem v Praze.

Od svého otevření nesl most tři jména. Původně se počítalo s tím, že bude pojmenován po prezidentu Masarykovi, nakonec pojmenován nebyl a prvních 10 let byl známý jako Libeňský most. V roce 1938 byl pojmenován po 1. předsedovi čs. ústavního soudu Karlu Baxovi, který byl dlouholetým primátorem Prahy.

Za války byl most opět nazýván Libeňský, v letech 1945 až 1952 nesl most opět jméno Karla Baxy. Pak byl přejmenován na Stalingradský most. Od roku 1962 se opět jmenuje Libeňský.