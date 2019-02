Velká proměna! Dívka vážila 29 kilo. Život jí zachránila čokoláda

Několikrát byla kvůli anorexii blízko smrti dnes jednadvacetiletá Annie Windleyová. Dívka za celý den jedla pět let jen toust se šunkou nebo džemem a vyhubla až na neskutečných 29 kilo. Sama říká, že za to, že je ještě naživu, vděčí čokoládě. Dnes váží 45 kilo a svůj pokrok ukazuje na sociálních sítích.

Annie byla doslova kost a kůže. Sama přiznala, že když se dnes podívá na fotografie, které během svých problémů s anorexií pořídila, vypadá strašidelně. Z jídla jí bylo doslova fyzicky špatně a odmítala i být s ním v jedné místnosti. Pětkrát skončila v nemocnici.

Poruchu příjmu potravy ale porazila díky čokoládě. Jednou se přemohla, aby snědla čokoládovou tyčinku známé švýcarské značky. Teď říká, že jí sladká pochoutka zachránila život. Předtím měla přímo panickou hrůzu, že jakmile něco sní, hned strašně přibere. Čokoláda jí ale strach pomohla překonat.

Problémy s jídlem se u ní rozvinuly v pubertě. V 15 letech si počítala kalorie. Vyhýbala se cukrům, masu a mléčným produktům. "Kdybyste přede mě dali lasagne, tak bych se začala třást, potit a byla rozrušená. Nedokázala jsem být ve stejném pokoji jako jídlo," vypráví svůj příběh listu Daily Mirror.

Pět let tak žila na toustu s džemem nebo na minutkách s lehkým obsahem tuků. "Řekli mi, že riskuju, že dostanu infarkt, protože jsem byla tak drobná. Sotva jsem se dokázala postavit, aniž bych omdlévala. Když se podívám na fotky z té doby, vypadala jsem děsivě. Tehdy jsem ale chtěla být každý den menší a menší," dodala.

Dívka navštěvovala internátní školu v britském Bathu, kvůli váze ji ostatní dívky šikanovaly. Annie musela skončit se sportem, přitom předtím dělala atletiku, hrála hokej nebo tenis. Zhoršil se i její prospěch.

Střední školu ještě zvládla dokončit, na studium vysoké školy už ale neměla. Nedokončené vzdělání je to, čeho teď nejvíce lituje. V roce 2017 se dotlačila k tomu, aby se svou poruchou příjmu potravy začala bojovat. Velkou oporou jí byl její strýc.

Svoje pokroky zdokumentovává na instagramových profilech. Tam ukazuje i to, jak se dnes stravuje. Doufá, že to pomůže dalším dívkám.

"Mám teď přítele a nové kamarády, kteří mi pomohli, takže se už necítím tak osamělá. Lidé si myslí, že je to o hledání pozornosti, ale není. Je těžké vysvětlit, čím procházíte někomu, kdo to nechápe," dodala.