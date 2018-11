Velká rána pro milovníky komiksů! Zemřel autor Spider-Mana a Hulka

Ikona komiksového světa zemřela v pondělí ráno ve věku 95 let. V ranních hodinách do jeho domu v Hollywood Hills dorazila stanitka, která ho převezla do nemocnice v Las Vegas, kde podle webu TMZ umřel. Stan Lee v posledním roce trpěl několika nemocemi, včetně pneumonie a problémů se srdcem. Měl také potíže se zrakem.

Jeho debutem byla Liga spravedlivých v 50. letech, která byla prvním moderním superhrdinským týmem. Ještě větší slávu mu zajistila Fantastická čtyřka, která v podstatě nastartovala jeho kariéru.

Po Fantastické čtyřce přišli superhrdinové, jako jsou Spider-Man, X-Men, Iron Man, Hulk, Thor nebo Daredevil. Tyto postavy propletl v jedinečném fiktivním vesmíru Marvel a všechny se dočkaly filmového zpracování.

"Můj otec miloval všechny své fanoušky," uvedla Stanova dcera Joan Celia Lee. "Byl to ten nejúžasnější a nejlaskavější muž," dodala.