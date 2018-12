Velká změna pro malé živnostníky! Výdajové paušály jdou nahoru

Asi tři sta tisíc živnostníků podle odhadů ministerstva financí používá takzvané výdajové paušály pro daňová přiznání. To znamená, že nemusí dokládat účtenky za každou koupenou položku, ale vše daní pouze procentuálně. Nesmí překročit příjmový limit. Ten je v současnosti milion korun, nově by se ale měl zvýšit na dva.

"Hlavním směrem těchto paušálů bylo odstranit byrokratické náročnosti. Ono to sice státní rozpočet bude stát asi 1,2 miliardy, které zůstanou v kapsách tady těch živnostníků," uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Jedním z nich je už téměř patnáct let i pan Kučera. Má autodílnu a také zámečnictví. Jeho podnikání, na které uplatňuje paušální výdaje, se rozrůstá každým dnem. Zvýšení paušálu mu tak výrazně usnadní život.

"Kdyby to nebylo, tak bych tu částku mohl přeskočit a čeká mně složitější účetnictví, samozřejmě víc to stojí, je to komplikovanější, můžou tam být chyby a potom můžou být i nějaké sankce," uvedl Robert Kučera.

Pokud by totiž pan Kučera překročil stanovený limit, musel by dokládat každou zakoupenou věc účtenkou. A to by podle něj byla pořádná kupa papírů, když musí vyjet i několikrát do týdne například pro šroubky. Podle průzkumu v malé firmě papírováním stráví 233 hodin ročně.

"To je velmi dobře, protože to zlepší podnikatelské prostředí. Umožní to soukromníkům, živnostníkům použít ten paušál výše," myslí si předseda představenstva Sdružení podnikatelů a živnostníků Bedřich Danda.

Změnu by měli živnostníci pocítit v roce 2020, kdy budou podávat daňové přiznání za rok 2019.