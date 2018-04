Velké komplikace v MHD! Dopravu ve velkých městech trápí výluky

Pořádnou dávkou trpělivosti se teď musejí obrnit nejen řidiči aut, ale také cestující MHD. Třeba v pražském metru se k uzavřeným vchodům do stanic metra Anděl a Náměstí republiky, kde se mění eskalátory, přidá i stanice Muzeum.

reklama

"Během víkendu dojde k uzavření stanice Muzeum na lince A s tím, že během roku ještě třikrát tuto stanici budeme muset uzavřít," řekla TV Nova mluvčí Dopravního podniku Hlavního města Prahy Aneta Řehková.

A velké komplikace budou i v tramvajové dopravě. K současným výlukám se přidají další. "Dopravní podnik od víkendu chystá výluku v úseku Lazarská - Spálená s tím, že na podzim pak dojde ke kompletní rozsáhlé rekonstrukci," informovala mluvčí Řehková.

Někde opravy už mají dokonce vliv i na běžný život. Třeba v Zenklově ulici potrvá uzavírka až do září a už nyní donutila některé prodejce uzavřít své provozovny.

A komplikace provázejí tramvajovou dopravu i v Brně. Kvůli přeložení kolejí musí jezdit na jihu Brna čtyři náhradní autobusy.

Jihočeskou metropoli v současné době, co se týče MHD, trápí především výluky. Některé zastávky v Českých Budějovicích byly dokonce na čas úplně zrušeny.

Dalším městem, které má kvůli rekonstrukci problémy s městskou dopravou, je Zlín. Asi největší ze tří dopravních staveb, které komplikují městskou hromadnou dopravu ve Zlíně, je ve čtvrti Mokrá, kde probíhají práce od loňského do letošního podzimu.

To v Karlových Varech začne oprava mostu, který spojuje Tašovice a Doubí. Jezdí tudy několik linek, které navazují na další důležité spoje.

"S uzavírkou dojde ke zpožděním na trasách linek a cestující by se měli připravit na trpělivost a na to, že se tam budou tvořit kolony," prozradil šéf Dopravního podniku Karlovy Vary Lukáš Siřínek. Oprava mostu má začít v příštích dnech a má trvat až do listopadu.