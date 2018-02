Velké odhalení v Robinsonovi: Tohle si Dominik za rámeček nedá

V pondělí večer jste mohli sledovat premiérový díl reality show Robinsonův ostrov. Vůbec poprvé v druhé řadě pořadu soutěžící zápasili o imunitu. Z vítězství se radoval kmen Manobo a podle Robinsonů za to mohlo nevyvážené rozdělení sil v týmech.

V minulém díle Robinsonova ostrova došlo k promíchání týmů – teď už nehrají kluci proti holkám, ale Martina s Dominikem si do svého týmu vybrali borce podle vlastního uvážení. Jenže rozdělení kmenů není příliš vyrovnané, alespoň co se fyzických sil týče.

O tom se mluvilo i v nejnovějším díle online pořadu Jak to vidí Robinsoni, do kterého si Ondřej Novotný tentokrát pozval Terry, Báru a Nikol. "Ten jejich výběr byl strašný, jestli vybírali podle nějakých sympatií, tak to vybírali špatně," myslí si Bára.

Ta se potom také snažila zjistit, proč byla do týmu vybrána až jako poslední. Od Dominika se dozvěděla, že všechno řídila Tereza. A tohle zjištění Terry hodně zasáhlo. "Ty vo*e, to je ha*zl," reagovala šokovaná dívka.

"Martina říkala, že poslouchala Karla, protože ty kluky neznala," vysvětlila Nikol výběr hráčů do týmu Kalinga. Sama byla na Martinu naštvaná. "Nechápu, jak mohla Karla v tomhle poslouchat, protože musela vidět, že tihle kluci nemají šanci proti klukům, co byli v druhém kmeni," dodala.

Proč se mezi Terry a Bárou strhla ostrá výměna názorů? A jak vzpomínají na první hru o imunitu? Podívejte se na celý díl pořadu Jak to vidí Robinsoni?