Velké přiznání v Robinsonovi: Martin se do prstu nesekl náhodou

Pro soutěžící začala sloučením zcela nová hra. Nejenže je před nimi vytváření nových aliancí, ale konečně začíná bojovat každý za sebe. V první hře o imunitu měli hráči za úkol co nejrychleji složit tři žebříky. I o tom si s moderátorem Ondřejem Novotným povídali v pořadu Jak to vidí Robinsoni? Ondra s Martinem.

Právě Martin totiž individuální imunitu ukořistil, a to i s poraněným prstem. Jak vlastně ke zranění přišel? "To jsi udělal schválně, aby tě každý litoval?" ptal se Martina Ondřej. "No, to jsem chtěl," smál se Martin. Pak ale přiznal, že vylupoval kokos, aby dužinou udělal radost celému kmeni. "Vyjela mi mačeta a projel jsem si ostřím celý prst. Mám památku na celý život," přiznal.

Když se pořezal, měl největší strach z toho, že ho vyloučí. "Čekal jsem, že za mnou někdo přijde a řekne: Sorry, Martine, ale jseš fakt de*ent," vzpomínal. I tak si ale v náročné hře vedl nejlépe ze všech.

A zatímco Martinovým cílem bylo vyhrát, Ondra měl úplně jiný plán. Vytáhl si kámen, kvůli kterému sám soutěžit nemohl, v hlavě se mu ale okamžitě zrodil ďábelský plán. Co měl za lubem? A proč to nakonec nevyšlo?