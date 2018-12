Velké vánoční pátrání: Oli hledá tátovy spolužáky podle fotky

"Ptala jsem se táty, co by chtěl najít pod stromečkem. Všechno má, nic nepotřebuje... Samozřejmě jsem něco koupila, ale teď mě napadlo, co by mu udělalo radost... Chtěl by najít spolužáky,“ napsala Oli nad třídní fotografii svého otce.



"Vyučil se v oboru čalouník, rok 1968-1971, Praha 3, Ondříčkova ulice. Kolik mám lidí v přátelích, jsem se nedívala, nezkusíte, mí přátelé, prosím tenhle příspěvek sdílet? Třeba se někdo ozve,“ věří Oli.

A její prosba má samozřejmě velkou odezvu. Příspěvek od Štědrého dne sdílelo už skoro 10 tisíc lidí a další stále přibývají. Pomůžete slečně Oli najít kamarády jejího táty? Sdílejte příspěvek také a třeba se podaří dobrá věc.