Velkolepé plány: Krajská města má spojit nová dálniční síť

I když dálniční síť v Česku zatím není zdaleka kompletní, už existují ambiciózní plány, které počítají s dalšími stovkami kilometrů silničních tahů. Zatímco aktuálně se většina dálnic sbíhá do Prahy, v budoucnu se dálnice mají hlavnímu městu vyhnout.

Momentálně dálniční síť připomíná paprsky vybíhající většinou právě z Prahy. Druhá fáze dálniční sítě ovšem má podle úředníkuů z Ředitelství silnic a dálnic mít úplně jiný tvar.

Jak píše úterní MF DNES, plánované dálnice mají republiku obkružovat a propojit krajská města mezi sebou. Pomyslný ovál má spojit Karlovy Vary s Českými Budějovicemi, odkud má vést dálnice dál na Brno.

Severní "větev" dálniční sítě pak má z Karlových Varů vést do Ústí nad Labem a následně do Liberce a Hradce Králové. Data ze silniční dopravy navíc už nyní ukazují, že řada řidičů se dálnicím často vyhýbá a jede právě obloukem.

Vše je zatím ovšem jen ve fázi návrhu, takže není ani přibližně jasné, kdy by mohly nové dálnice Českou republiku obkroužit. Nejprve se totiž musejí dokončit už rozestavěné úseky a to potrvá řadu let.