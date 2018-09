Velký bratr ve školách: Mají žáky sledovat kamery? ANKETA

Bezpečnostní kamery by v budoucnu nemusely sledovat jen vchody pražských škol, ale také jejich společné prostory. "Většina škol už má kamery před vchodem. Rozhodně bych nesouhlasila s kamerami na chodbách nebo ve třídách, pak bychom mohli mluvit o Velkém bratrovi a s tím bych hluboce nesouhlasila,“ řekla televizi Nova ředitelka Asociace ředitelů gymnázií České republiky a také ředitelka pražského gymnázia Nad Štolou Renata Schejbalová.

Anketa Souhlasíte se zavedením kamer do škol kvůli bezpečnosti dětí? Ano, souhlasím 66 86 hlasů Ne, jsem proti 32 41 hlasů Nevím, je mi to jedno 2 2 hlasy Hlasovalo 129 lidí.



Poukazuje také na to, že pro kamery ve společných prostorách by škola potřebovala souhlas rodičů. A stačil by jen jeden jediný nesouhlas, aby návrh na kamerový systém neprošel. “Návrh je finančně a technicky náročný,“ doplnila Schejbalová.



Některým pražským rodičům, které redaktoři televize Nova oslovili, se nápad líbí. “Nebylo by to úplně špatné. Občas se najde někdo, kdo ostatní šikanuje, bylo by dobré, kdyby to kamera zaznamenala,“ řekla jedna z maminek.

Podle lídra pražské kandidátky ANO Petra Stuchlíka by zavedení kamer bylo dobrovolné, záleželo by na souhlasu rodičů a ředitelů. Hlavní je podle něj kontrola pohybu cizích osob po školních budovách. “Nechci, aby se opakoval případ z října roku 2014, kdy ve Žďáru nad Sázavou ubodala šílená žena studenta střední školy,“ vysvětlil Stuchlík.

Systém by podle něj mohl být ovládaný umělou inteligencí, která by v případě problémů upozornila příslušného pracovníka. Šlo by sledovat stovky až tisíc míst bez větších personálních nároků. “Technologicky to v roce 2018 zvládnutelné je. Ti, kteří to zpochybňují, tak žijí možná o dvacet let zpět,“ zhodnotil Stuchlík.