Velký den pro ČSSD: Volí nového šéfa, promluvil i Miloš Zeman

Na mimořádný volební sjezd dorazil jako host i slovenský premiér Robert Fico, aby si mohl poslechnout projev prezidenta Miloše Zemana.



Ten začal těsně po jedenácté hodině a trval asi 25 minut. V něm Zeman ČSSD doporučil, aby se "neflákala" v opozici a raději usilovala o vládní angažmá. Také si přeje, aby si strana zvolila výrazného předsedu, ne "šedou, úřednickou bytost", protože by to pro ČSSD mohla být cesta k nezvolení do Sněmovny.

Sjezd nejstarší české strany začal v deset hodin státní hymnou v kulturním domě Střelnice v Hradci Králové. Ten zažil nejhorší i nejlepší momenty ČSSD a v únoru 1993 byl dějištěm vítězství Miloše Zemana, který pak sociální demokraty dovedl k nejlepším výsledkům.

I dnes si budou členové ČSSD vybírat nového předsedu, od kterého se očekává, že stranu vyvede ze současného propadu a postrčí ji k "lepším zítřkům". Zásadní při volbě bude zřejmě postoj kandidátů k zapojení partaje do vlády Andreje Babiše.

O post předsedy se uchází celkem osm kandidátů – sedm mužů a jedna žena. Jako poslední oznámil svůj úmysl kandidovat v pátek dosud neznámý člen ČSSD ze Slatiňan na Chrudimsku Jiří Sokol.

Kromě něj chce v čele ČSSD stanout i několik známých jmen – někdejší předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček, úřadující šéf strany Milan Chovanec či bývalý hejtman jihočeského kraje Jiří Zimola. Více si o nich přečtěte ZDE.

Vyvést stranu z krize by ale chtěli také bývalý šéf Vojenského zpravodajství Miroslav Krejčík, olomoucký primátor Antonín Staněk, starostka České Lípy Romana Žatecká či ředitel městské knihovny v Poličce Jan Jukl.

Sjezd by měl zahájit projev prezidenta a dlouholetého šéfa ČSSD Miloše Zemana. Odborníci zdůraznili, že právě Zemanův projev by mohl být rozhodujícím prvkem při volbě předsedy. Prezident už dříve prohlásil, že žádného kandidáta přímo nepodpoří, nabídne ale svůj pohled na to, jakým směrem by se strana měla vydat.

Sociální demokraté si budou vybírat také místopředsedy, 550 delegátů bude volit z 30 kandidátů. Očekává se, že sjezd bude kolem desáté hodiny večer přerušen a pokračovat bude až za několik týdnů. Někteří členové kvůli časové tísni kritizují, že bude sjezd jen jednodenní.