Velký pátek u nás i jinde ve světě: Filipínci trpí a nechají se křižovat!

Právě na Velký pátek si lidé po celém světě připomínají utrpení a smrt Ježíše Krista na kříži, který se obětoval, aby mohl spasit svět a dát lidem šanci na věčný život. Asi čtyřicet států v tento den dodržuje pracovní klid. Třeba v Rakousku mají nárok na den volna pouze evangelíci, starokatolíci a metodisté.

reklama

Na Velký pátek se ale vážou i některé pověry, které s křesťanstvím nesouvisí. Lidé dříve věřili, že právě v tento den se otevírají hory, aby vydávaly své skryté poklady.

Velký pátek ve světě

Projít si stejným utrpením, jaké potkalo Ježíše Krista. I taková je náplň velikonočních oslav na Filipínách. Odvážlivci nejprve vláčí kříž na rameni, na pomyslné Golgotě si pak nechávají přibít ruce dlouhými hřebíky.

"Na bolest rychle zapomenete, teď se cítím skvěle. Kříž byl opravdu hodně těžký, nesl jsem ho ale jen kousek. Poté, co mi vytáhli hřeby z rukou, už mě nic nebolí," prohlásil jeden z věřících Ruben Enaje.

Napodobení posledních hodin Ježíše Krista je na Filipínách dlouholetou tradicí, i přestože s krvavým rituálem místní katolická církev nesouhlasí. Odsuzuje ji jako lákadlo pro turisty. Ukřižování u San Fernanda přihlíželo několik set zvědavců.

V Jeruzalémě poutníci volí mírnější variantu. Cestu Krista na smrt si připomínají procesím po křížové cestě s kříži na ramenou. A živou křížovou výpravu s dramatickým příběhem Velké noci a ukřižování mohli prožít i lidé v centru slovenského Prešova. Ztvárnili ji dobrovolníci z tamní farnosti a dorazily na ni tisíce lidí!

Podívejte se na ukázku:

Třeba v Mexiku pak věřící Velký pátek slaví nejen procesím na památku ukřižování Ježíše Krista, ale mnozí se i bičují, aby se očistili od hříchů. Další podivné zvyky ze zahraničí najdete zde.

Velký pátek v Česku

A Velký pátek slaví i lidé v Česku. Do 50. let dvacátého století byl tento den slaven jako státní svátek, pak by na čas zrušen. V roce 2015 ale poslanci schválili novelu zákona a přijali ho zpět mezi svátky.

V tento den pořádají města a obce po celé republice mnoho nejrůznějších událostí. Třeba do ulic Českých Budějovic vyrazil dav tajemných postav s bílými maskami a dřevěným trakařem vydávající nepřeslechnutelný zvuk hrkaček. Letos se do průvodu vydalo více než 70 hrkačů a 30 bubeníků. Hrkači vycházejí do ulic od čtvrtka do neděle. Průvod je každý den jinak tematicky zaměřený. Ten dnešní upozornil na lidské hříchy a jak vypadal, se dozvíte v Televizních novinách, které začínají na Nově v 19:30.