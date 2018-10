Velký úspěch českých astronomů, další meteorit má svůj rodokmen

Velmi jasný meteor ozářil v úterý 10. července před půl dvanáctou místního času rozsáhlé území kolem středního toku Rýna. Sledování bolidu komplikovala poměrně rozsáhlá a kompaktní oblačnost, proto bolid, který zářil více než Měsíc v úplňku zaznamenal jen málokdo.

"Bylo to mimo jiné také proto, že dráha bolidu v atmosféře byla velmi strmá a tudíž i relativně krátká a to jak do délky, tak i do trvání celého jevu. Naštěstí se však nejen poblíž dráhy bolidu, ale i na našem území, především v západních Čechách, našla místa, kde bylo aspoň částečně jasno, což se záhy ukázalo jako rozhodující pro objasnění a popsání tohoto velmi vzácného přírodního úkazu," vysvětlují Pavel Spurný a Pavel Suchan v tiskové zprávě Astronomického ústavu AV ČR.

Díky oblačnosti zaznamenaly meteorit převážně přístroje Evropské bolidové sítě na našem území a Německu, i to ale českým astronomům stačilo k velmi rychlému vypočítání přesné dráhy dopadu meteoritu, němečtí kolegové pak neměli s jeho nalezením příliš velké problémy.

"Tím se tento případ řadí do velmi vzácné kategorie tzv. meteoritů s rodokmenem, protože nejen že jsme přesně určili, kde meteority dopadly, ale také jsme vypočítali, odkud k Zemi přiletěly," uvádí tisková zpráva.

Nepříliš velký meteoroid vstoupil do atmosféry přesně ve 21:29:48, měl přibližně velikost fotbalového míče a začal nejprve slabě svítit ve výšce 80 kilometrů. Díky velmi strmé dráze jeho jasnost rychle vzrostla a dosáhla -13,4 magnitudy, což je jasnější než Měsíc v úplňku.

Cesta bolidu s označením EN100718 byla 63 kilometrů dlouhá a těleso ji urazilo za pouhé 4 sekundy. Celá událost se odehrála nad německým městem Renchen, podle kterého dostal bolid přezdívku.

V současné době je známo kolem 30 meteoritů s rodokmenem, jde tak o ohromný úspěch. Navíc na většině určení se podíleli pracovníci Astronomického ústavu ČR.