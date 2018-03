Vepřín v Letech skončil. Na jatka odvezli poslední prasata

Z vepřína v Letech u Písku, kde byl za války koncentrační tábor, dnes odvezli poslední prasata. Areál je tak v tuto chvíli prázdný a státu by měl být předán do konce března. Na jeho místě vznikne památník romského holocaustu.

Z areálu vepřína ve středu odjela poslední dvě nákladní auta, která odvezla celkem 330 prasat na porážku do Veselí nad Lužnicí.

reklama

Původně bylo v celkem třinácti halách okolo 13 tisíc vepřů. Soukromá firma je postupně od podzimu loňského roku odvážela na porážku do jihočeských a středočeských masokombinátů. Stát odkoupil areál od soukromé firmy za více než 450 milionů korun, převzít by ho měl do konce března. Přesné datum zatím není známé.

Pak se začnou bourat samotné budovy. Na místě vznikne památník romského holocaustu, který bude spravovat Muzeum romské kultury. Jeho podoba ale zatím není známa. Návrhy mohou podávat například pozůstalí obětí. Na základě těchto návrhů má být vypsaná architektonická soutěž.

Památník by měl obsahovat repliku původního baráku, stromovou alej nebo mohylu s křížem. Soukromá firma, které vepřín patří, zatím stovky milionů korun za vepřín od státu nedostala. Mělo by se tak stát do 30 dní od zanesení změny do katastru.

Společnost ještě nerozhodla, zda chov prasat obnoví na jiném místě. O vykoupení vepřína a vybudování pietního místa na jeho pozemcích se mluvilo přes 20 let.