Věrka v šoku: U dveří jí zazvonila známá herečka! Pak se děly věci

V novém pořadu Život ve hvězdách náš štáb každý týden splní přání jednomu z vás. Jako první se hned z několika překvapení mohla těšit paní Věrka, jedna z nejvěrnějších fanynek seriálu Ulice. Od roku 2005, kdy se Ulice na obrazovkách objevila, si nenechala ujít jediný díl.

"V pět hodin to zapíchne v práci, přilítne domů, začne vařit, v půl sedmé zasedává," popsal bratr Tomáš, který Věru do pořadu přihlásil. "Chtěli jsme jí poděkovat za to, jak se stará o tátu," dodal.

Její nejoblíbenější hrdinkou je kultovní Vilma Nyklová, která diváky provází od začátku pořadu. Okamžitě tak bylo jasné, jakým směrem bude plnění snu směřovat. Představitelku Nyklové Jaroslavu Obermaierovou odvezl štáb přímo na chatu paní Věrky.

Ta do poslední chvíle o ničem nevěděla a když ve dveřích uviděla stát svou oblíbenou herečku, byla v šoku. "Připravili mě, nalíčili mě, že jedem do hospody. Byl to podraz," vyčítala rodině se smíchem Věra.

Jarce ukázala chalupu, krásný výhled na okolí, uvařila jí čaj, popovídaly si o chalupaření, zahradničení a samozřejmě o Ulici. "Myslela jsem si, že jsem se ocitla někde v nějakém snu," svěřila se Věra.

To bylo ale teprve první ze série tří překvapení, které si pro ni štáb nachystal. Čekala na ni prohlídka ateliérů, kde se její milovaná Ulice natáčí. Zlatým hřebem dne pak bylo, když Věrku povolali na plac. "Já nemůžu jít na plac, to si udělám ostudu po Semilech. Tomáši, já tě zabiju," vzkázala směrem k bratrovi.

Byla nervózní, šlo na ní ale vidět, že se těší a je zvědavá. A nakonec roli hosta v hospodě u Henryho zvládla na výbornou. "Mám z toho úžasný zážitek," svěřila se po natáčení. Nejvíc ji překvapilo, kolikrát se jedna scéna musí přetáčet. "Myslela jsem si, že si normálně povídají, ale musíte jenom jako. Budu to vstřebávat ještě 14 dní," zakončila Věrka.

Nový lifestylový pořad Život ve hvězdách můžete sledovat každý čtvrtek ve 21:35. Středeční díl si můžete zdarma pustit na Nova Plus. Příště můžeme splnit sen i vám! Stačí se ozvat našemu štábu.