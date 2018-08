Věrku (†29) a její děti (†6, 4) umlátil voják kladivem! Chtěl jejich auto

Přesně 50 let uběhlo od chvíle, kdy do tehdejšího Československa vpadla vojska pěti zemí Varšavské smlouvy. Ukončila tak obrodný proces zvaný pražské jaro. Do konce roku zemřelo při střetech cizích vojáků s civilisty a při dopravních nehodách okupačními vojsky 108 Čechů a Slováků, další stovky zemřely v letech následujících. Mezi nimi i 29letá Věra Dostálová a její dvě malé děti (6,4), které kladivem ubil okupační voják.