Vesmírná loď Zahy Hadid je hotová! Dva roky po její smrti

Vesmírná loď vyrostla v borovicovém lese nedaleko Moskvy. Jedná se o dechberoucí stavbu, která stála ruského realitního magnáta Vladislava Doronina 140 milionů dolarů, v přepočtu tedy více než 2,8 miliardy korun.

Neobvyklá budova má čtyři patra a její celková obytná plocha činí závratných 2650 metrů čtverečních. Objektu dominuje 22 metrů vysoká věž s ložnicí, která poskytuje překrásný výhled na okolní lesy. A stejně honosný jako je pohled zvenčí, je i interiér budovy. Kromě běžných obytných pokojů nechybí uvnitř vodopád, noční klub, 3D kino, vinný sklep, fitness, wellness nebo pětadvacetimetrový bazén. Samozřejmostí u takových nemovitostí je i prostorná garáž, v tomto případě hned pro osm automobilů.

Známá architektka Zaha Hadid zemřela ve věku 65 let poslední březnový den roku 2016. Narodila se v iráckém Bagdádu, chodila ale do církevní školy ve Švýcarsku. Poté vystudovala matematiku na Americké univerzitě v Bejrútu a později se přestěhovala do Londýna, kde získala titul z architektury.

Prvním jejím projektem, který se opravdu realizoval, byla v roce 1993 hasičská stanice firmy Vitra v německém Weilu nad Rýnem. Za průlomový označují experti její návrh Rosenthalova střediska pro současné umění v Cincinnati o 10 let později.

Podle jejího návrhu je postaveno také vědecké centrum Phaeno ve Wolfsburgu, budova BMW v Lipsku, výstavní areál v Zaragoze, Muzeum MAXXI v Římě nebo opera v čínském Kuang-čou. Věnovala se také sportovním stavbám - navrhla skokanský můstek v Bergiselu, lanovku v Innsbrucku nebo plavecký stadion pro LOH v Londýně.