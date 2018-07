Vesnice ve Francii ruší daně pro občany. Je prý příliš bohatá

Podle obecní rady má vesnice v přepočtu víc než 29 milionů korun, které nemá za co utratit. Náklady na provoz obce jsou totiž minimální. Například loni se zastupitelé rozhodli utratit pouze 145 tisíc korun z necelých 7 milionů, které byly vyčleněné na vylepšení veřejného prostranství. Jen za parkovné navíc vesnice vybrala dalších 20 milionů.

Za situací podle všeho však nestojí chytré spoření peněz, ale spory na radnici. "V posledních dvou letech nám opozice zamítala návrhy obecních projektů, a tak nemůžeme nastřádané peníze investovat do místní komunity," řekla pro list The Telegraph místní starostka.

Ta podle všeho naprosto chápe rozhodnutí auditu, který vydal doporučení, aby se nastřádané peníze použily na zaplacení daní občanů. Ty by letos měly být celkem v hodnotě 9 milionů korun. Starostka s rozhodnutím nicméně zcela nesouhlasí. "Znamená to omezení budoucích investic. Celá situace se mi protiví," řekla.

"Nic s našimi penězi nedělají, jen vysedávají na radnici. Jednoduše nemáme důvod platit dál," řekl listu místní byznysman Michael. Občané města se ale bojí, že i tak budou muset platit.

"Všechny projekty radní blokují a rozvracejí tak celou vesnici. Minulý rok to došlo tak daleko, že ani učitelka ve škole neměla na to, aby zaplatila za děti školní výlet. Je to prostě celé špatně," vyjádřila se Marie, která v obci dlouhodobě žije.

"Nebudu slavit, dokud neuvidím svůj daňový formulář se samými nulami," doplnil Michael. O situaci bude nyní rozhodovat místní prefekt.