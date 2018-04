Věstonická venuše je v hrozném stavu, při převozu by se rozpadla!

Před dvěma lety převezli věstonickou venuši do technologického centra k podrobnému zkoumání. To teď ukázalo, že necelých dvanáct centimetrů vysoká soška není zrovna v nejlepším stavu.

O trhlinách uvnitř sošky vědci věděli už dřív, ale teď našli v Moravském zemském muzeu další. "Ve vysokém rozlišení jsme tam našli celou řadu vlásečnicových trhlin a je evidentní, že stav venuše není tak ideální, jak jsme si mysleli," řekl vědec Petr Neruda.

Podle vědců hrozí její zničení, a to hlavně při letecké přepravě. "V případě, že by letadlo mělo nějaký problém, poklesl by prudce tlak a mohlo by dojít k explozi. Venuše by se tak mohla roztrhnout," dodal Neruda.

Trhliny se ve skoro 30 tisíc let staré sošce udělaly podle vědců už při její výrobě. Na její vytvoření použil pravěký umělec sprašovou hlínu, různé příměsi a také vodu.

Originální Venuše je uložená v trezoru Moravského zemského muzea v Brně a do světa se hned tak nepodívá. V muzeu vystavujíí její kopii.