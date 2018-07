Větší výběhy, speciální kurzy. Chov šelem čekají velké změny

Ministerstvo zemědělství chce zpřísnit podmínky pro soukromé chovatele velkých šelem. Ti by měli nově prodělat speciální kurz, prokázat své chovatelské znalosti a divoká zvířata by také měla žít ve větších výbězích.

Podle odborníků by ovšem nová opatření neměla platit jen pro chovatele divokých šelem, ale všech nebezpečných zvířat.

Tygři, lvi, pumy nebo třeba medvědi. Nejčastěji chované velké šelmy v Česku. To, že jsou s nimi problémy dokládají případy z posledních týdnů. Uprchlé pumy a lvi nebo třeba zabití tygři. Ministerstvo zemědělství a veterináři se po těchto případech rozhodli zpřísnit podmínky pro jejich chov.

Chovatelé by nově museli absolvovat speciální kurz a prokázat své chovatelské znalosti v praxi, vybudovat větší výběhy pro šelmy a všechny podrobně evidovat. Také by se měly zrušit kontaktní koutky nebo by chovatelé nesměli vodit šelmy na vodítku.

"Nové chovy by to měly splňovat okamžitě, jak bude platit legislativa a ty chovy, které už dneska existují, tak musí být stanovené nějaké přechodné období, aby byli schopni to všechno napravit," vysvětluje ředitel Státní veterinární správy Zbyněk Semerád.

"Určitě to je vynikající první krok a já mohu být jenom rád, že se toho ministerstvo zemědělství takhle aktivně chopilo," pochvaluje si šéf pražské zoo Miroslav Bobek.

V současné době se v zoologických zahradách v Česku chová přibližně 260 šelem různého druhu. Mimo zahrady jich je evidováno zhruba ještě o dvě stovky víc.

Odborníci ale upozorňují na to, že by se pravidla měla zpřísnit plošně. "Ministerstvo správně řeší tu špičku ledovce, která je teď vidět. Ty normy by ale měly být dány obecně, protože za půl roku paní ve výtahu v paneláku uštkne kobra a budeme tam zase doplňovat kobru?," ptá se advokát se specializací na životní prostředí Milan Damohorský.

Na novele zákona o ochraně zvířat proti týrání by mělo spolupracovat ministerstvo zemědělství s ministerstvem životního prostředí. Začít platit by prý mohla na podzim.