Většina Čechů šetří nesmyslně, pod rukama jim protečou tisíce ročně. Víme, kde!

Vysvětlete to, prosím vás, těm desetitisícům Čechům, kteří korunu v ruce třikrát obrátí, protože jim po zaplacení všeho nezbytného z toho směšného platu z Albertu zbude sotva na jídlo. A to se snaží šetřit co to jde. Otázkou je, jestli na správných místech.



Podle posledních průzkumů lidé nejvíce šetří na oblečení a potravinách. Ostatně i proto si srdce mnohých získal reportér Láďa Hruška a jeho levná hrníčková kuchyně. Češi ale umí zajít ještě dál. Jejich důmyslnost, nezná mezí. S vidinou úspory nahrazují drátěnky na mytí alobalem, vytváří sofistikované venkovní sprchy ze starých radiátorů nebo schovávají PET láhve do WC nádržky, aby ušetřili při splachování. Takové vychytávky si sice zaslouží obdivný pohled a poklepání po rameni, ale ve výsledku nejsou žádné terno. Tam, kde bychom mohli skutečně ušetřit tisíce korun ročně, selháváme.



3 věci, na kterých můžete jednoduše ušetřit spoustu peněz



Energie: Najděte si levnějšího dodavatele

Cena elektřiny i cena plynu se skládá ze dvou složek. První z nich je státem regulovaná, její výši každoročně určuje Energetický regulační úřad (ERÚ), u elektřiny tvoří zhruba 55 % ceny, v případě plynu jde o něco kolem 25 % z výsledné platby. Výše druhé neregulované části už je ale zcela v rukou jednotlivých dodavatelů. Právě zde vzniká možná úspora.



Srovnat si ceny všech dodavatelů na trhu a spočítat úsporu za energie můžete jednoduše prostřednictvím online kalkulačky. Zabere to jen 2 minuty. Stačí zadat pár základních údajů: vaší průměrnou spotřebu, stávajícího dodavatele atd. Pokud najdete produkt, který pro vás bude výší úspory i podmínkami zajímavý, můžete ihned zažádat o změnu. Změnou lidé ušetří průměrně 9 300 Kč za 2 roky. To už je celkem zajímavá částka.



Mobilní tarif: Volejte neomezeně za méně než 500 Kč

Mobilní telefon se stal prakticky neoddělitelnou součástí našeho života. Jen těžko najdeme někoho, kdo by ho nevyužíval na denní bázi. Naopak, většina z nás volá, esemeskuje a surfuje na internetu jako smyslů zbavená. Jenže těch peněz, co to stojí. Dokonce ani tolik propagované neomezené tarify, nejsou žádnou výhrou. Sami operátoři připouštějí, že je vlastně reálně využije jen pětina z nás, ostatní přeplácejí.



Co byste řekli tomu, snížit své vyúčtování za telefon o cca. 70 %? Nebo platit za neomezený tarif méně než 500 Kč? Či mít měsíčně k dispozici 10 GB dat prakticky za hubičku? Nereálné? Kdepak. Stačí vědět, kde si o takovou podpultovou nabídku říci. Tyto zmíněné umí vyjednat například portál Ušetřeno.cz.



Bankovní účet: Neplaťte nesmyslné poplatky

Poplatek za výběr, poplatek za provedenou transakci, poplatek za osvobození od poplatků, možná vám nepřijde těch pár korun nijak závratných, jenže ono se to měsíčně nasčítá. Podle Klientského indexu lidé zaplatí na bankovních poplatcích průměrně 180 Kč za měsíc. To je 2 160 Kč za rok. A tolik přeci nechcete vyhazovat zbytečně.



Prohlédněte si, za co vám vaše banka měsíčně účtuje nejvíce a prozkoumejte, jestli jsou tyto bankovní operace zpoplatněny i u konkurence. Spousta bank dnes nabízí založení i vedení konta zcela zdarma včetně výběrů z bankomatu a běžně využívaných bankovních transakcí. Je tedy holý nesmysl za takové věci platit.