Žena ve vězení shodila své děti ze schodů! Jedno zabila, další zranila

Vězenkyně v Itálii zabila své dítě. Matka v záchvatu zuřivosti shodila oba své potomky ze schodů. Jedno dítě na místě zemřelo, druhé z nich vážně zranila. V Itálii mohou děti do tří let bydlet ve vězení s odsouzenou matkou.

Žena měla podle všeho už v minulosti problémy s duševním zdravím a agresivitou. "Děti ze schodů shodila, když s nimi trávila čas ve vězeňských jeslích," uvádí portál msn.com.

Incident se stal v úterý v římské věznici Rebibba. "Jedno z dětí bylo na místě mrtvé, druhé bylo v kritickém stavu převezeno do dětské nemocnice Bambino Gesu," sdělil mluvčí italské komise pro práva zadržených Dario Pasquini.

O věku a pohlaví dětí se pouze spekuluje, podle určitých zdrojů však ani jedno z nich nebylo starší tří let. Děti do tří let se totiž v Itálii obvykle nacházejí ve vězení spolu s odsouzenou matkou. Buď jsou uvnitř vězeňských budov, nebo ve speciálních centrech pro odsouzené matky.

"Nechávat nevinné děti vyrůstat za mřížemi je nepřípustné, téměř nebezpečné," reagovala na případ v oficiálním prohlášení Mara Carfaganová, bývalá ministryně z opoziční strany Forza Italia (Itálie vpřed). Pro zrušení pravidla se ozývají i hlasy z veřejnosti.