Vězeňský speciál: Vyzkoušejte s reportéry, jak se žije ve vězení

Koho by nelákalo aspoň na okamžik nahlédnout do věznic a zjistit, jestli ve skutečnosti vypadají tak, jako je ukazují ve filmech? Reportéři Střepin tuto možnost měli. Ze svých zkušeností a zážitků připravili vězeňský speciál. Už zítra můžete spolu s nimi poodhalit nejtajnější zákoutí věznic Bory a Mírov, dozvíte se, jak se žije v ženské věznici, kde matky vychovávají své děti za mřížemi, a uvidíte, jak reportér pod falešnou identitou drogově závislého vězně prožíval dva dny strávené za mřížemi.

Reportér Tomáš Vojáček přijel na své natáčení do věznice Rýnovice v poutech s pár věcmi a musel se podrobit velmi podrobné prohlídce. Do naha a do vězeňského mundůru. Po pohovorech ho zavřeli do cely. Jako drogově závislý vězeň za mřížemi sehrál třeba i agresivní záchvat. Dozorci ho odvlekli na uklidňovací celu, kde byla postel s popruhy.

„Tak tenhle jeden zážitek mi bohatě stačil. Stačí se jenom podívat tady na tu postel a já se i z hranýho vzteku a hranýho absťáku totálně uklidnil,“ popsal Tomáš ještě ve vězení.

To zdaleka není všechno. S kamerou tým Střepin exkluzivně zamířil do dvou nejproslulejších věznic, tedy do plzeňských Borů a hradu Mírov, kde reportéry pustili i tam, kam se kolikrát nedostanou ani zaměstnanci. Třeba do mírovského podzemí, kde reportérku Elišku Zvolánkovou překvapili netopýři. Štáb ale prolezl obě věznice doslova ze sklepů až po střechy.

Reportérka Bára Divišová zase vyrazila zjistit, jak se žije za mřížemi ženám, které tu někdy vychovávají i své děti. Na její otázku, co je ve vězení nejhorší, odpovídají ženy přežít. Chybí jim prý dotek, blízkost, i proto za mřížemi kvete lesbická láska. Některé ženy tu vychovávají i své děti.

Markéta Fialová zjišťovala, jaká zaměstnání čeští vězni vykonávají, ale sama se také ocitla za mřížemi. Jako moderátorka bude vězeňský speciál tento týden uvádět netradičně z Pankrácké věznice. „Je to zajímavý, ale je to deprimující, stresující, já jsem říkala z legrace, že po takovým zážitku člověk ani nevyplivne žvejkačku na zem,“ popisuje své pocity z natáčecího dne za mřížemi pankrácké věznice.

„Prostřednictvím Střepin můžeme veřejnosti ukázat, jak vězeňská služba vlastně funguje. Mnozí lidé nevědí, že výkon trestu není jen o tom, že někdo sedí ve vězení a někdo ho hlídá, že ve věznici kromě dozorců pracují také vysoce odborní pracovníci, kteří s těmi vězni pracují,“ vysvětluje mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová, proč věznice na natáčení kývli.

Střepiny Speciál startují v neděli večer hned po Superstar. A těšit se můžete i na psí detektivy, odborníky na odhalování drog.