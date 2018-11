Vězni dostanou přidáno! Někteří budou měsíčně brát přes 16 tisíc

Ministerstvo by chtělo odměny vězňů navázat na minimální mzdu. Pokud ta by se zvýšila, automaticky by stouply také odměny pracujících vězňů. Nejnižší plat by tvořil polovinu minimální mzdy, ten nejvyšší pak až 120 procent.

Vláda na úterním jednání schválila zvýšení minimální mzdy v příštím roce na 13 350 korun. To by znamenalo, že nekvalifikovaný vězeň by za svou práci dostal místo 5500 nově 6675 korun. Vyučení vězni by místo dosavadních 8250 korun měli nárok na 9345 korun. Vězni s maturitou, absolventi vyšších odborných škol a bakaláři by si z 9000 polepšili na 12682. Magistři by pak místo 11 tisíc dostávali 16 200 korun.

Spolu se zvýšením mzdy by se zvýšila také částka, která je vězňům strhávána na alimentech pro děti. Místo současných 30 procent by to bylo 33 procent z čisté mzdy - přibližně o 500 korun víc než doposud.

Náklady pokryje ministerstvo spravedlnosti ze svých vlastních zdrojů. Chce tím docílit toho, aby mohli snáze splácet dluhy a nevraceli se do běžného života ještě více zadluženi, než když do vězení nastupovali.