Vězňů v domácím vězení má být až 2,5 tisíce! Systém začne ještě letos

V Česku se zvýší počet vězňů, kteří si budou moci odsedět svůj trest v domácím vězení. Momentálně si doma odpykává trest 137 odsouzených, ale během šesti let by jich mohlo být až dva a půl tisíce. Testování systému je v poslední fázi. Na vlastní kůži ho zkoušejí už několik měsíců zaměstnanci probační služby.

Život s náramkem na noze se nijak neliší od toho běžného. Může se s ním do vody, sportovat, chodit do práce, ale hlavně také zůstat v kontaktu s rodinou.

Odsouzení nicméně žijí s vědomím, že je neustále někdo sleduje, upozorňuje Marek Netočný, ředitel Odboru elektronického monitorovacího systému.

"O pravidlech trestu rozhoduje soudceí, to znamená, že nejčastější model, který dneska trest domácího vězení ukládá, vypadá tak, že dotyčný musí být doma řádově od 8 hodin večer do 6 hodin ráno. Víkendy a svátky musí trávit doma," vysvětluje Netočný.

Kromě nonstop sledování se navíc určí zóny, kam mají vězni zákaz vejít, nebo naopak ty, které nesmí opustit. Pokud by se odsouzený pokusil náramku zbavit, přeruší se optické vlákno a okamžitě je zalarmovaný dozor.

"Vyskočí nám alarm, my se o tom obratem dovíme a monitorovanou osobu kontaktujeme. Ptáme se jí po důvodech, proč do určitého objektu vstoupila," dodává Marek Netočný.

Elektronické náramky a tresty domácího vězení by měly ulevit přeplněným českým věznicím. Výhodné jsou i ekonomicky. Odsouzený ve vězení totiž stojí stát 1 200 korun denně. Jeden den s náramkem přijde státní kasu na 130 korun, tedy 3 900 za měsíc

Původně se plánovalo, že by odsouzení do domácího vězení začali nosit elektronické náramky už v roce 2006. Až letos ale našlo ministerstvo spravedlnosti dodavatele z Izraele.

"Během prvního výběrového řízení se nepřihlásil žádný zájemce. V tom dalším kole se pak někteří odvolali, tak to opět nějaký čas nabralo a teď v závěrečné fázi, kdy chceme spustit systém tak, aby fungoval bezvadně, ho musíme ještě řádně otestovat," doplnil mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Elektronické náramky by mělo ministerstvo spustit ještě letos. Náramky ale nejsou jedinou novinkou. Někteří vězni mohou mít i další krabičku navíc - tester na alkohol. Do konce roku by ještě mohli začít vyhledávat speciálně vycvičení psi mobilní telefony přímo v celách.