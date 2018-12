Víc peněz školám i na důchody. Politici hodnotí rozpočet

1 bilion 465 miliard korun - právě tolik v příštím roce budou státní příjmy. Jenže výdaje je přesáhnou - ty dosáhnou hodnoty jednoho bilionu a pěti set pěti miliard korun.

"Já myslím, že Česká republika má skvělé veřejné rozpočty, jedny z nejlepších v Evropě, všichni nám to závidí, máme nízký dluh, máme skvělé výsledky," pochvaluje si premiér Andrej Babiš.

"Investujeme z národních zdrojů, z českého rozpočtu do investic převážně v infrastruktuře půjde skoro 80 miliard korun, je to nejvíce za posledních deset let," přizvukuje ministryně financí Alena Schillerová.

Víc peněz půjde také na vysoké školy anebo sport. Výdajovou prioritou vlády je například zvýšení průměrného starobního důchodu zhruba o 900 korun anebo vyšší platy učitelů.

"75 miliard budou platy státních zaměstnanců. Platy státních zaměstnanců, počet státních zaměstnanců, to je ta skutečná vládní priorita, ale tam neleží budoucnost České republiky," říká bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.

"Tato vláda řekla, že jí nezáleží na tom, v jaké situaci se ocitnou pracovníci sociálních služeb. Navrhovali jsme miliardu korun, z toho 800 milionů, aby šlo na pracovníky, 200 milionů do výdajů, které jsou investiční. Tato vláda řekla ne," zlobí se předseda lidovců Pavel Bělobrádek.

Schválený rozpočet teď dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.