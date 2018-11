Více zdravotních pomůcek bez doplatků! Senát schválil novelu

Senát schválil nový zákon o zdravotním pojištění, který by měl pacientům ušetřit spoustu peněz. Díky němu jim pojišťovna bude plně hradit více zdravotnických prostředků. Pacienti se navíc ke svým pomůckám dostanou mnohem rychleji.

Novelu zákona Senát schválil na středečním jednání. "Apeloval jsem na kolegy v Senátu, že jde o prioritu, která má velký význam pro pacienty - a oni moji výzvu vyslyšeli," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Nový zákon zajistí širokou dostupnost plně hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. "Pacienti se dočkají celé řady pozitivních změn. Budou mít plně hrazeno větší spektrum zdravotnických prostředků, tedy i těch, které byly dosud hrazeny se spoluúčastí 25 % z ceny," sdělil ministr zdravotnictví.

"Univerzální model úhrady ve výši 75 % nemusí být pro inovativní zdravotnické prostředky vždy řešením, protože doplatek ve výši 25 % může pro pojištěnce představovat nepřekonatelnou bariéru," uvedli v návrhu zákona poslanci, kteří s novelou přišli. Za pomůcky, které pojišťovna pacientovi hradí ze 75 %, by tedy lidé od nového roku už nemuseli platit.

Významných změn se dočkají například vozíčkáři. Dnes pojišťovna přispívá na mechanický vozík 21 tisíc korun, podle nového zákona bude přispívat 45 tisíc korun. Pokud vozíčkář potřebuje dva vozíky - například elektrický na ven a mechanický na doma - pojišťovna mu nově bude přispívat na druhý vozík 20 tisíc. Dnes na druhý vozík nepřispívá vůbec.

Pojišťovna bude také přispívat na opravy mechanických a elektrických vozíků, které vlastní sám pojištěnec. U mechanických vozíků bude přispívat do výše 10 tisíc korun, u elektrických to bude až 14 tisíc.

Změny se dotknou i neslyšících pacientů. Příspěvek na sluchadlo na kostní vedení pro dětské pacienty se navýší na dvojnásobek, a to na 10 500 za jedno sluchadlo. Zákon přináší dobrou zprávu pro diabetiky. Na senzory na měření glykemie pacienti dnes doplácí okolo 1 200 korun, nově nebudou doplácet nic.

V novém zákoně jsou také úplně nové úhradové skupiny - to znamená zdravotní pomůcky, na které zatím nepřispívá pojišťovna vůbec, což se změní s novým zákonem. Nově budou ze zdravotního pojištění hrazeny například moderní vysoce výkonné inhalátory, terapeutická obuv nebo obvazové materiály používající se při popáleninách.

Invalidé třetího stupně by podle zákona nově neměli doplácet více než 500 korun ročně. Pacienti by se navíc měli ke svým pomůckám dostat mnohem rychleji. "Zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc a nikoli jen jednou za půl roku, jako doposud," vysvětlil ministr zdravotnictví.

Po schválení Senátem bude nový zákon předán k podpisu prezidentovi. "Věřím, že pan prezident novelu podepíše co nejdříve, aby mohla vejít v účinnost hned od začátku příštího roku, jak je potřeba," uvedl Adam Vojtěch. Kdyby zákon nebyl schválen, pojištěncům by od nového roku naopak spoluúčast na hrazení pomůcek stoupla. Díky novému zákonu tak pacienti ušetří stovky milionů korun.